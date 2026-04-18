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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमहिला आरक्षण बिल गिरने पर सियासत तेज, दिल्ली BJP ने बोला कांग्रेस, सपा और RJD पर हमला, पूछा ये सवाल

महिला आरक्षण बिल गिरने पर सियासत तेज, दिल्ली BJP ने बोला कांग्रेस, सपा और RJD पर हमला, पूछा ये सवाल

Women Reservation Bill: दिल्ली में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. वीरेन्द्र सचदेवा ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, RJD और SP को 'महिला विरोधी' करार दिया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Apr 2026 04:34 PM (IST)
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देश की राजधानी में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण बिल) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है.

इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को महिलाओं के मुद्दे पर घेरते हुए उन्हें पूरी तरह से 'महिला विरोधी' करार दिया है.

'महिलाओं के मुद्दे पर बेनकाब हुआ विपक्ष'

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आज देश के विपक्षी दल महिलाओं के विरोधी रुख के कारण पूरी तरह से उजागर हो चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के मुद्दे पर विपक्ष की नीयत कभी साफ नहीं रही है.

सचदेवा ने विशेष रूप से कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और समाजवादी पार्टी (SP) पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दल हमेशा से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आरक्षण पूरी तरह से विधिसम्मत है और इसमें संसद की सीटों में वृद्धि का प्रावधान भी शामिल है, फिर भी इन दलों ने जानबूझकर इसका समर्थन नहीं किया.

कांग्रेस से सवाल- 1971 से 2009 तक सीटें क्यों नहीं बढ़ाईं?

सीटें बढ़ाने के मुद्दे पर विपक्ष की आपत्तियों को आड़े हाथों लेते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस से सीधा जवाब मांगा है. उन्होंने सवाल किया कि जब 1971 से लेकर 2009 के बीच निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हुआ, तब कांग्रेस ने कभी संसद की सीटें बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की? सचदेवा ने इसे कांग्रेस और विपक्ष की महिलाओं के अधिकारों के प्रति घोर उदासीनता का सबसे बड़ा उदाहरण बताया.

'70 करोड़ महिलाओं के सामने आई विपक्ष की सच्चाई'

सचदेवा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर शुरुआत से ही स्पष्ट और प्रतिबद्ध रही है. उन्होंने कहा, "हमें इस पवित्र उद्देश्य के लिए विपक्ष से सहयोग की पूरी उम्मीद थी, लेकिन विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसे ठुकरा दिया." उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के इस नकारात्मक रवैये से अब देश की 70 करोड़ से अधिक महिलाओं के सामने उनकी असली सच्चाई उजागर हो गई है.

ये भी पढ़ें: Delhi News: ऑनलाइन निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, पुलिस ने इंटर स्टेट गैंग का किया भंडाफोड़

Published at : 18 Apr 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Virendra Sachdeva DELHI NEWS
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