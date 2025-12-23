दिल्ली: पुलिस ने मिलावटी विदेशी खाद्य पदार्थों के रैकेट का किया भंडाफोड़, करोड़ों का माल जब्त

दिल्ली क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक बड़े और संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एक्सपायर्ड अंतरराष्ट्रीय ब्रांडेड खाद्य पदार्थों को अवैध रूप से भारत में मंगाकर उनकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट बदलकर बाजार में बेच रहा था.

इस कार्रवाई में करीब 4.3 करोड़ रुपये के एक्सपायर्ड और मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थ जब्त किए गए हैं. इनमें बड़ी मात्रा में बेबी फूड और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी शामिल हैं, जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा थीं.

पुलिस को मिली थी खुफिया जानकारी

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग विदेशों से बेहद सस्ते दामों पर एक्सपायर्ड या जल्द एक्सपायर होने वाले फूड प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं. इसके बाद पहाड़ी धीरज और फैजगंज, सदर बाजार इलाके में छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और दुकानों व गोदामों से भारी मात्रा में एक्सपायर्ड सामान बरामद हुआ.

जांच में आरोपियों ने किया अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस ने मामले में मौके पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को बुलाकर सैंपल लिए गए. जांच में सामने आया कि आरोपी विदेशी देशों से आए इन प्रोडक्ट्स पर फर्जी बारकोड, बैच नंबर और नई एक्सपायरी डेट छापकर दोबारा पैकिंग करते थे.

इसके बाद इन्हें बड़े रिटेल स्टोर्स, मॉल्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर में सप्लाई किया जाता था. छापेमारी में पूरी प्रिंटिंग और पैकिंग यूनिट, मशीनें, केमिकल और फर्जी लेबल भी बरामद हुए .

छापेमारी में मिली नकली प्रोडेक्टस की पूरी खेप

दिल्ली पुलिस ने छापेमारी में बिस्कुट, चॉकलेट, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफी, सॉस, केचप और कंडिमेंट्स जैसे नामी विदेशी ब्रांड शामिल हैं. कुल मिलाकर 43,762 किलो खाद्य पदार्थ और 14,665 लीटर ड्रिंक्स जब्त की गई हैं.

इस मामले में क्राइम ब्रांच थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. वहीं दिल्ली पुलिस इस पूरे सिंडिकेट में शामिल लोगो की तलाश को लेकर छापेमारी कर रही है जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारी हो सकती है.