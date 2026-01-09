दिल्ली में मोबाइल टावर चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 करोड़ के उपकरण बरामद

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावरों से महंगे उपकरण चोरी करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने 130 रेडियो रिमोट यूनिट बरामद की हैं जिनकी कुल कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये यूनिट मोबाइल टावरों का बेहद अहम हिस्सा होती हैं और इनके चोरी होने से मोबाइल सेवाएं बाधित हो जाती हैं.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल ने इस मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड आफताब उर्फ रेहान को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली के गोकलपुरी इलाके का रहने वाला है. वहीं उसके साथी रबनवाज़ उर्फ बॉबी निवासी शाहदरा, को पुलिस ने पाबंद किया है. पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह से जुड़े अब तक देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज 60 चोरी के मामलों का खुलासा हो चुका है.

दिल्ली पुलिस ने जांच में किया अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चोरी किए गए RRU दिल्ली के ट्रांस-यमुना इलाके में जमा करते थे. इसके बाद इन्हें कबाड़ बताकर फर्जी कागजात के जरिए दुबई भेजने की तैयारी की जा रही थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बड़ा खेप टाटा 407 वाहन में भरकर बाहर भेजी जा रही है.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस ने 26 दिसंबर 2025 को क्राइम ब्रांच की टीम ने धौलाकुआं इलाके में छापा मारकर वाहन को पकड़ा और उसमें से सभी 130 चोरी की गई RRU बरामद कर लीं. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एक RRU करीब 90 हजार रुपये में खरीदते थे और विदेश में महंगे दामों पर बेचने की योजना थी. एयरटेल कंपनी के अधिकारियों ने बरामद RRU की जांच कर पुष्टि की कि इनमें से 60 यूनिट दिल्ली समेत कई राज्यों के मोबाइल टावरों से चोरी की गई थीं. पुलिस अब बाकी यूनिट के मालिकों की पहचान कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.