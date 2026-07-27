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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट: PM मोदी पर विवादित पोस्ट करने वालों पर एक्शन?

CJP प्रोटेस्ट: PM मोदी पर विवादित पोस्ट करने वालों पर एक्शन?

CJP Protest: दिल्ली पुलिस ने ऐसा अभियान शुरू कर दिया है जिसके तहत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट स्कैन किए जा रहे हैं. यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि पीएम मोदी के खिलाफ पोस्ट किसने किए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 27 Jul 2026 12:29 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर की गई 'आपत्तिजनक' और 'अपमानजनक' पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही है. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ऐसे पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियों को हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों को नोटिस जारी कर सकती है. विरोध-प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद अपलोड की गई सामग्री की समीक्षा के बाद पुलिस अपमानजनक प्रकृति की पोस्ट हटाने के लिए नोटिस जारी करेगी.

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कानून के उल्लंघन की हो रही जांच

सूत्रों की मानें तो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री की पहचान करने का अभियान पहले ही शुरू किया जा चुका है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या किसी सामग्री में किसी कानून का उल्लंघन हुआ है या उससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने होने की आशंका थी.

सूत्र ने बताया कि दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीम पूरे दिन सोशल मीडिया मंचों पर नजर रखे हुए है, ताकि विरोध-प्रदर्शन से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री की पहचान की जा सके.

पीटीआई भाषा के इनपुट के साथ

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 27 Jul 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi DELHI NEWS DELHI POLICE CJP Protest
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