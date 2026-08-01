केंद्र के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा 107 साल पुराना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब

107 साल पुराने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब को लेकर केंद्र सरकार और क्लब आमने-सामने आ गए हैं. क्लब ने अपनी मान्यता रद्द किए जाने और परिसर खाली कराए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. क्लब का कहना है कि सरकार ने बिना निष्पक्ष सुनवाई के एक ऐतिहासिक संस्था के खिलाफ कार्रवाई की और 21 जुलाई को उसके परिसर पर कब्जा भी कर लिया.

एडवोकेट नकुल गांधी के माध्यम से दायर याचिका में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 14 जुलाई के मान्यता रद्द करने के आदेश और 17 जुलाई के एस्टेट ऑफिसर के बेदखली आदेश को रद्द करने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की अदालत में होगी.

1919 में बना था क्लब

याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब, जिसे पहले टॉकाटोरा क्लब के नाम से जाना जाता था, वर्ष 1919 में स्थापित हुआ था. क्लब का दावा है कि उसके खिलाफ की गई कार्रवाई मनमानी, असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है.

क्लब के अनुसार, मार्च 2023 में चुनाव कराने के लिए गठित एडहॉक प्रशासनिक समिति दो महीने के बजाय करीब दो वर्ष तक बनी रही और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती रही.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि समिति के कार्यकाल में जीएसटी रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किए गए, वैधानिक बकाया नहीं चुकाया गया, बार संचालन में अनियमितताएं हुईं, रिकॉर्ड का समुचित रखरखाव नहीं किया गया तथा कई कर्मचारियों को मनमाने ढंग से निलंबित किया गया.

क्लब का आरोप है कि इन कथित गड़बड़ियों की जांच कराने के बजाय सरकार ने उसकी मान्यता समाप्त कर दी. क्लब ने हाईकोर्ट से सभी आदेश निरस्त करने और उचित राहत देने की मांग की है.