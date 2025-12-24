दिल्ली मेट्रो का होगा विस्तार, तीन साल में बनेंगे 13 नए स्टेशन, पढ़ें पूरा रूट

नए वर्ष 2026 से पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों को तोहफा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में 13 नए स्टेशनों के साथ दिल्ली मेट्रो के 5ए फेज के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. यह रूट 16 किलोमीटर का होगा. इसमें 12 हजार 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस फेज का काम पूरा होते ही दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर पार कर जाएगा.

दिल्ली मेट्रो के इस नए रूट में जो 13 स्टेशन होंगे उसमें 10 अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड होंगे. इसमें रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक 9.9 किलोमीटर, एयरोसिटी से एयर पोर्ट टर्मिनल 1 तक 2.3 किलोमीटर और तुगलकाबाद से 3.9 किलोमीटर पर नया रूट बनेगा.

इसमें क्रमशः 9 हजार 570.4 करोड़, 1419.6 करोड़ और 1024.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

इंद्रप्रस्थ के जरिए कर्तव्य भवन तक कनेक्टिविटी

बताया गया कि कॉरिडोर 1 यानी रामकृष्ण आश्रम से इंद्रप्रस्थ के जरिए कर्तव्य भवन तक कनेक्टिविटी होगी. राजीव चौक मेट्रो और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो के बीच डायरेक्ट सबवे होगा. एयरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के कॉरिडोर में मैजेंटा लाइन के एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर इंटरचेंज की सेवा होगी. इससे टी1 और टी 3 आपस में जुड़ जाएंगे. इसकी मदद से गुरुग्राम से यात्री छतरपुर से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर इंटरजेंच कर के पहुंच सकते हैं.

'साफ हवा नहीं दे सकते, एयरप्यूरीफायर पर GST तो कम कर दें' दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार



तुगलकाबाद से कालिंदीकुज का तीसरा कॉरिडोर मदनपुर खादर को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा. यह नोएडा और गुरुग्राम के बीच यात्रा करने वालों को वैकल्पिक मार्ग देगा.

दिल्ली मेट्रो के नए रूट पर कहां कौन से मेट्रो स्टेशन?

पहले कॉरिडोर पर रामकृष्ण आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल , भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ स्टेशन होगा.

दूसरे कॉरिडोर यानी एयरोसिटी से एयरपोर्टर टर्मिनल 1 दो स्टेशन होंगे. तीसरे कॉरिडोर में तुगलकाबाद से कालिंदीकुंज तक तुगलकाबाद, सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज स्टेशन होंगे.

दिल्ली मेट्रो में फिलहाल रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है.

