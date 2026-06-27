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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi-NCR Mansoon: दिल्ली-एनसीआर में कब आएगा मानसून? मौसम विभाग ने बताया नया अपडेट; गर्मी से जल्द मिलेगी राहत

Delhi-NCR Mansoon: दिल्ली-एनसीआर में कब आएगा मानसून? मौसम विभाग ने बताया नया अपडेट; गर्मी से जल्द मिलेगी राहत

Delhi-NCR Mansoon Update: मानसून के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक पहले जहां 27 जून तक दिल्ली में मानसून के आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा, IANS एजेंसी |  Updated at : 27 Jun 2026 06:37 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने वाली है, लेकिन मानसून के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक पहले जहां 27 जून तक दिल्ली में मानसून के आने की संभावना जताई गई थी, वहीं अब इसके जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर पहुंचने की उम्मीद है. हालांकि इस दौरान प्री-मानसून गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी, जिससे हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज सतही हवाओं के कारण तापमान में राहत महसूस होगी. 

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बीच-बीच में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इससे लोगों को लू और उमस से राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने फिलहाल किसी भी दिन के लिए कोई मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की है. 

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (27 जून) को भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान लगाया है. . भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान जताया है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर में सुबह 6 बजे तापमान 30 डिग्री के करीब बना हुआ है. फिलहाल क्षेत्र में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई है. मौसम में 70 प्रतिशत की नमी देखने को मिलेगी. शनिवार शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 15 से 30 प्रतिशत तक बारिश होने की संभावना है. 

दिल्ली में अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?

रविवार 28 जून को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. रविवार को दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. सोमवार (29 जून) को अधिकतम तापमान घटकर 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. 

मंगलवार (30 जून) को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं गरज-चमक के साथ बारिश होने के संकेत हैं. बुधवार (1 जुलाई) को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जो मानसून के दिल्ली-एनसीआर के और करीब आने का संकेत माना जा रहा है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 06:37 AM (IST)
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