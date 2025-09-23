दिल्ली-एनसीआर में पिछले दो महीनों से लगातार हो रही बारिश के बाद अब मौसम ने करवट ले ली है. आसमान से झमाझम बरसात थम चुकी है और एक बार फिर से तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है.

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में दिनभर तेज धूप रहेगी और तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. वहीं, मॉनसून भी अब अपने अंतिम दौर में है और इस हफ्ते दिल्ली से विदाई ले सकता है.

इस बार मॉनसून ने जमकर बरसाया पानी

दिल्ली में इस साल मॉनसून ने रिकार्ड तोड़ बारिश की. 1 जून से 22 सितंबर तक राजधानी में 902.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य आंकड़ा 640.4 मिलीमीटर होता है. यानी इस बार औसतन 40.9 फीसदी ज्यादा बरसात हुई. हालांकि यह पिछले साल की 1000 एमएम से थोड़ी कम रही, लेकिन 1933 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड 1421.6 एमएम के काफी करीब पहुंच गई. भारी बारिश के चलते कई बार सड़कों और गलियों में पानी भर गया और लोगों को यातायात की दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश का यह सिलसिला मई से ही शुरू हो गया था. मई महीने में ही 186.4 एमएम बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य 30.7 एमएम से छह गुना ज्यादा थी. इसके बाद से राजधानी में लगातार तेज बारिश होती रही, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्याएं भी देखने को मिलीं.

2 से 3 दिनों में लौट जाएगा मॉनसून

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को ही दिल्ली समेत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों से मॉनसून की विदाई की पुष्टि कर दी थी. अब दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से भी अगले 2-3 दिनों में मॉनसून लौट जाएगा. हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि वीकेंड तक बंगाल की खाड़ी से एक नया सिस्टम बन सकता है, लेकिन तब तक दिल्ली की सीमाओं से मॉनसून विदा हो चुका होगा.

दिल्ली में बढ़ेगी गर्मी से परेशानी

दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा था. आने वाले दिनों में भी अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. यानी कुछ समय के लिए दिल्लीवालों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ेगा.

लंबे वक्त तक बारिश से राहत मिलने के बाद अब गर्मी की वापसी लोगों को खल सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक तापमान में मामूली गिरावट शुरू हो जाएगी और धीरे-धीरे सर्दियों का असर महसूस होने लगेगा.