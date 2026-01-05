दिल्ली-NCR इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है. नए साल के पहले ही हफ्ते में मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. घना कोहरा, ठंडी हवाएं और दिनभर धूप न निकलने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है. सुबह-शाम घर से निकलना मुश्किल हो गया है और गलन के कारण लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं.

सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी घटी

आज सुबह दिल्ली-NCR के कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा देखा गया. कुछ जगहों पर विजिबिलिटी घटकर 200 से 300 मीटर तक पहुंच गई, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा. वहीं हाईवे पर वाहन चालकों को खास सावधानी बरतनी पड़ी. कोहरे के साथ ठंडी हवाओं ने ठंड का असर और बढ़ा दिया.

तापमान ने बढ़ाई गलन

दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कोहरे की वजह से दिन में भी धूप ठीक से नहीं निकल पा रही है, जिससे तापमान कम बना हुआ है. सुबह और देर शाम गलन ज्यादा महसूस की जा रही है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली-NCR में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय कई इलाकों में कोहरे धुंध बनी रह सकती है. रविवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. आज दिन में हल्की धूप निकलने की संभावना है, हालांकि ठंडी हवाएं चलती रहेंगी.

वायु गुणवत्ता फिलहाल ‘खराब’ श्रेणी में बनी हुई है. आज सुबह AQI 200 के करीब रिकॉर्ड किया गया. जिससे सांस के मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

शीत लहर को लेकर चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि 6 जनवरी के आसपास दिल्ली के कुछ छिटपुट इलाकों में शीत लहर चल सकती है. आने वाले कुछ दिनों तक रात और सुबह के समय ठंड का असर बना रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को खासकर सुबह-शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है.