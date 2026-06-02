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दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ढही इमारत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका

Mukundpur House Collapse: मुकुंदपुर के ईशु विहार में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मंजिला मकान धराशायी हो गया. मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है. 4-5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 02 Jun 2026 11:34 AM (IST)
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दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक इमारत पूरी तरह ढह गई. इमारत के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाकर घायलों को निकालने में जुट गई. 

जानकारी के मुताबिक, फायर डिपार्टमेंट को मंगलवार (2 जून) की सुबह करीब 09.30 बजे हादसे की जानकारी कॉल के जरिए मिली थी. बताया गया कि हादसे में 4-5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस के आने से पहले ही स्थानीय लोग तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले गए. इसके बाद दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे अन्य लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. 

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एक मंजिला मकान में फटा था सिलेंडर

मामला, मुकुंदपुर-2 के गली नंबर एक में स्थित ईशु विहार का है. सुबह करीब 10.10 पर मौके पर एडीओ पारस, एसटीओ गिरिराज और एसओ प्रदीप पहुंचे. पता चला कि एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से एक मंजिला मकान धराशायी हो गया. यह मकान 250 स्क्वेयर यार्ड में बना था. फिलहाल, किसी की जान के नुकसान की खबर नहीं है. लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. 

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं. उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में अभी जानकारी नहीं दी जा सकती और डॉक्टरों द्वारा मेडिकल जांच के बाद ही पता चलेगा. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ, उसका इस्तेमाल बर्तन पॉलिश करने के लिए किया जाता था.

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Published at : 02 Jun 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Building Collapse Cylinder Blast DELHI NEWS
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