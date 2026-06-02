दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक इमारत पूरी तरह ढह गई. इमारत के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाकर घायलों को निकालने में जुट गई.

जानकारी के मुताबिक, फायर डिपार्टमेंट को मंगलवार (2 जून) की सुबह करीब 09.30 बजे हादसे की जानकारी कॉल के जरिए मिली थी. बताया गया कि हादसे में 4-5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस के आने से पहले ही स्थानीय लोग तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले गए. इसके बाद दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे अन्य लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

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#WATCH | Delhi Fire Service- "We received information that a single-storey house in the Mukundpur area has collapsed following an LPG cylinder explosion. Search and rescue operations are underway."



According to the Delhi Police, six people have been injured in this incident.… pic.twitter.com/j4IbRNuimA — ANI (@ANI) June 2, 2026

एक मंजिला मकान में फटा था सिलेंडर

मामला, मुकुंदपुर-2 के गली नंबर एक में स्थित ईशु विहार का है. सुबह करीब 10.10 पर मौके पर एडीओ पारस, एसटीओ गिरिराज और एसओ प्रदीप पहुंचे. पता चला कि एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से एक मंजिला मकान धराशायी हो गया. यह मकान 250 स्क्वेयर यार्ड में बना था. फिलहाल, किसी की जान के नुकसान की खबर नहीं है. लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं. उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में अभी जानकारी नहीं दी जा सकती और डॉक्टरों द्वारा मेडिकल जांच के बाद ही पता चलेगा. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ, उसका इस्तेमाल बर्तन पॉलिश करने के लिए किया जाता था.

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