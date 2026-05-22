संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2026 में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के लिए दिल्ली मेट्रो ने खास इंतजाम किए हैं. परीक्षा वाले दिन यानी रविवार 24 मई 2026 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) कुछ मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सामान्य समय से एक घंटा पहले शुरू करेगा, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो.

DMRC के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल के मुताबिक, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर रविवार सुबह 6 बजे से मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी. आमतौर पर रविवार के दिन इन लाइनों पर मेट्रो संचालन सुबह 7 बजे शुरू होता है, लेकिन UPSC परीक्षा को देखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई है.

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पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से शिव विहार तक ट्रेनें चलेंगी. वहीं मैजेंटा लाइन पर कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से बॉटनिकल गार्डन और दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा ग्रे लाइन पर ढांसा बस स्टैंड से द्वारका तक ट्रेनें सुबह 6 बजे से चलनी शुरू हो जाएंगी.

पहले एक घंटे तक 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी ट्रेनें

DMRC ने बताया कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक इन लाइनों पर मेट्रो ट्रेनें हर 15 मिनट में मिलेंगी. इसके बाद मेट्रो सेवाएं सामान्य रविवार टाइम टेबल के हिसाब से संचालित होंगी. मेट्रो प्रशासन का कहना है कि यह फैसला खास तौर पर उन अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए लिया गया है, जिन्हें सुबह जल्दी परीक्षा केंद्र पहुंचना होता है.

अभ्यर्थियों को समय से निकलने की सलाह

दिल्ली मेट्रो ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा के दिन अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें और अपने एडमिट कार्ड के साथ यात्रा करें. रविवार को बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के सफर करने की संभावना को देखते हुए मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ बढ़ सकती है.

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DMRC का कहना है कि बाकी सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सामान्य रविवार समय सारिणी के अनुसार ही चलेंगी. ऐसे में जिन उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र दिल्ली या एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में है, उन्हें यात्रा से पहले अपने रूट की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए.