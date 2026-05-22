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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली से आखिरी हज फ्लाइट रवाना, 54 उड़ानों में 21 हजार से ज्यादा यात्री पहुंचे मक्का

दिल्ली से आखिरी हज फ्लाइट रवाना, 54 उड़ानों में 21 हजार से ज्यादा यात्री पहुंचे मक्का

Haz 2026: दिल्ली स्टेट हज कमेटी की देखरेख में 18 अप्रैल से शुरू हुई हज उड़ानों का समापन 20 मई को उड़ान संख्या एसवी-3155 की रवानगी के साथ हुआ. यह इस सीजन की 54वीं और अंतिम उड़ान थी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 22 May 2026 07:28 AM (IST)
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पवित्र हज यात्रा के लिए दिल्ली से उड़ानों का सिलसिला आखिरकार पूरा हो गया है. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 से मंगलवार शाम आखिरी हज उड़ान रवाना हुई, जिसमें 396 हज यात्री सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का के लिए रवाना हुए. इसके साथ ही दिल्ली एम्बार्केशन प्वाइंट से इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले हजारों यात्रियों की विदाई प्रक्रिया संपन्न हो गई.

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की देखरेख में 18 अप्रैल से शुरू हुई हज उड़ानों का समापन 20 मई को उड़ान संख्या एसवी-3155 की रवानगी के साथ हुआ. यह इस सीजन की 54वीं और अंतिम उड़ान थी. इस दौरान दिल्ली से कुल 21032 हज यात्रियों ने पवित्र हज यात्रा के लिए उड़ान भरी, जबकि अन्य राज्यों के 17821 यात्रियों की रवानगी भी इसी एम्बार्केशन प्वाइंट से कराई गई.

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एयरपोर्ट पर मौजूद रहे हज कमेटी के अधिकारी

हज यात्रियों को विदा करने के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां, कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी, उप कार्यकारी अधिकारी मोहसिन अली सहित हज कमेटी और डायल के अधिकारी मौजूद रहे. यात्रियों और उनके परिजनों के बीच भावुक माहौल देखने को मिला.

हज के बाद अब वापसी की तैयारी शुरू

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा कि हज यात्रा के समापन के बाद 21 जून को विभिन्न एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में हाजियों की सुरक्षित और व्यवस्थित वापसी को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. उन्होंने बताया कि हाजियों की वापसी का सिलसिला 2 जून से शुरू होगा.

इस साल 54 उड़ानों से रवाना हुए हज यात्री

जानकारी के मुताबिक इस वर्ष भारत से कुल 1,75,025 हज यात्री पवित्र हज यात्रा पर जा रहे हैं. इनमें से 1,22,025 यात्री सरकारी व्यवस्था के तहत भेजे गए हैं. दिल्ली से 18 अप्रैल से 4 मई तक 31 उड़ानें पवित्र शहर मदीना के लिए रवाना हुईं, जबकि 6 मई से 20 मई के बीच 23 उड़ानें सीधे मक्का के लिए संचालित की गईं.

उत्तर भारत का सबसे बड़ा हज एम्बार्केशन प्वाइंट बना दिल्ली

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बार फिर उत्तर भारत के सबसे बड़े हज एम्बार्केशन प्वाइंट के रूप में सामने आया है. यहां से हजारों हज यात्रियों को बेहतर सुविधाओं और सुव्यवस्थित प्रबंधन के साथ रवाना किया गया.

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Published at : 22 May 2026 07:28 AM (IST)
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