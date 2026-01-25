दिल्ली: चांदनी चौक स्टेशन से गायब 20 लाख का बैग बरामद, BSC की छात्रा गिरफ्तार

दिल्ली में 22 जनवरी को चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से एक गहनों और कीमती सामान से भरा बैग गायब हो गया था. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक 18 वर्षीय बीएससी की छात्रा को गिरफ्तार किया है. उसके पास सामान भी बरामद कर लिया गया है. बैग में तकरीबन 20 लाख रूपए का सामान था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोने के गहनों और अन्य सामान से भरे बैग की चोरी की शिकायत के बाद 22 जनवरी को कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था.

सीसीटीवी से खुला राज

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, और पाया कि गुलाबी जैकेट और काली पैंट पहने एक युवती बैग लेकर मिलेनियम सिटी सेंटर की ओर जाने वाली मेट्रो ट्रेन में चढ़ गई. बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों के आगे के विश्लेषण से पता चला कि वही युवती आगे गई और बाद में नोएडा सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के द्वार संख्या-2 से बाहर निकली. पुलिस ने बताया कि संदिग्ध का पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

खरीदारी के लिए चांदनी चौक गई थी छात्रा

पूछताछ के दौरान, आरोपी छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह अपने रिश्तेदार की शादी से संबंधित खरीदारी के लिए अपने परिवार के साथ चांदनी चौक बाजार आई थी. मेट्रो स्टेशन पर सामान स्कैनिंग के दौरान, उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता का एक अतिरिक्त बैग उठा लिया और उसे घर ले गई. वह इस बात का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाई कि उसने अधिकारियों को बैग के बारे में सूचित क्यों नहीं किया.

पुलिस ने छात्रा के पास से बैग बरामद कर लिया है, जिसमें सोने के गहने और अन्य सभी सामान बरामद किए गए. पुलिस के मुताबिक आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.