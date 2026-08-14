स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली से नोएडा आने वालों के लिए बड़ी खबर, अब इस रूट पर नहीं मिलेगा जाम

दिल्ली से नोएडा आने वालों के लिए बड़ी खबर, अब इस रूट पर नहीं मिलेगा जाम

नई कनेक्टिविटी चंद सिनेमा रोड, गाजीपुर रोड और कोंडली ब्रिज के बीच संपर्क को मजबूत करेगी. इसका असर केवल कोंडली तक सीमित नहीं रहेगा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 14 Aug 2026 12:56 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्वी दिल्ली में रोजाना जाम से जूझने वाले वाहन चालकों के लिए कोंडली से बड़ी खबर है. गाजीपुर ड्रेन और हिंडन नहर के ऊपर तैयार किए गए दो 2-लेन स्लिप रोड पुल अब शुरू हो गए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इनका लोकार्पण किया. नई सड़क व्यवस्था का मकसद कोंडली ब्रिज पर वाहनों की भीड़ घटाने के साथ कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के इलाकों के बीच आवाजाही को आसान बनाना है.

कोंडली ब्रिज के आसपास लंबे समय से एक बड़ी यातायात समस्या यह थी कि कल्याणपुरी, गाजीपुर और नोएडा की तरफ से आने-जाने वाले वाहन एक ही हिस्से में आकर मिलते थे. खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बनती थी. नए स्लिप रोड इसी दबाव को अलग-अलग रास्तों में बांटने के लिए तैयार किए गए हैं. इससे मुख्य चौराहे पर वाहनों की आवाजाही पहले के मुकाबले अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है.

कोंडली से गाजीपुर और नोएडा जाने वालों के लिए क्या बदलेगा

नई कनेक्टिविटी चंद सिनेमा रोड, गाजीपुर रोड और कोंडली ब्रिज के बीच संपर्क को मजबूत करेगी. इसका असर केवल कोंडली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कल्याणपुरी, गाजीपुर और गाजीपुर डेयरी फार्म रोड से जुड़े बड़े इलाके को भी मिलेगा. सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था से लाखों लोगों के रोजाना सफर में समय बच सकता है और उन्हें वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा.

परियोजना में पुलों की नींव 1200 मिमी व्यास के आरसीसी कास्ट-इन-सीटू पाइल्स से तैयार की गई है. नालों के ऊपर स्टील प्लेट गर्डर्स लगाए गए हैं. इसके साथ पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था भी की गई है. यानी परियोजना का उद्देश्य केवल वाहनों को निकालना नहीं, बल्कि पुल से गुजरने वाले पैदल लोगों के लिए भी सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराना है.

मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर देखा पूरा इंतजाम

लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुल का निरीक्षण किया. उन्होंने निर्माण की संरचना के साथ यातायात प्रबंधन से जुड़े इंतजामों की जानकारी ली. उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, पटपड़गंज विधायक रविन्द्र सिंह नेगी और त्रिलोकपुरी विधायक रवि कांत सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सड़क और परिवहन से जुड़ी परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां कम करना है. उनके मुताबिक बेहतर सड़क संपर्क के साथ ट्रैफिक का दबाव घटाना और अलग-अलग इलाकों के बीच सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. कोंडली की परियोजना को उन्होंने इसी दिशा में उठाया गया कदम बताया.

सरकार के मुताबिक स्लिप रोड परियोजना नई नहीं थी. इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन आगे का काम जरूरी NOC और अन्य स्वीकृतियों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाया. मुख्यमंत्री ने बताया कि नई सरकार के कार्यकाल में आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद परियोजना के लिए दोबारा फंड जारी किया गया और निर्माण कार्य को पूरा कराया गया. अब इसे जनता के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने दिल्ली के पुराने ड्रेनेज नेटवर्क को लेकर भी चिंता जताई. उनका कहना था कि शहर की आबादी और जरूरतें लगातार बढ़ीं, लेकिन पुराने नालों के अपग्रेडेशन, डिसिल्टिंग और रखरखाव पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया. बारिश के दौरान जलभराव की समस्या इसी स्थिति का एक बड़ा परिणाम रही है. सरकार अब ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने और जलभराव के स्थायी समाधान की दिशा में काम करने की बात कह रही है.

हर्ष मल्होत्रा ने बताया किन इलाकों को होगा फायदा

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कोंडली में बने दोनों स्लिप रोड ब्रिज से त्रिलोकपुरी, कोंडली और पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा. उन्होंने दिल्ली में लंबे समय से अटकी विकास परियोजनाओं को गति मिलने का भी दावा किया.

PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार नई व्यवस्था से कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के इलाकों के लोगों को आने-जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा. उनका कहना है कि इसका सबसे अहम फायदा मौजूदा कोंडली ब्रिज पर पड़ने वाले यातायात दबाव को कम करने के रूप में सामने आ सकता है.

परियोजना के लोकार्पण के दौरान राजनीतिक विरोध भी सामने आया. कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार के समर्थकों ने सरकार और PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विधानसभा में विधायक कुलदीप कुमार के साथ मंत्री ने अपमानजनक व्यवहार किया था और उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

पुल कब बना और उद्घाटन अब क्यों, AAP ने उठाया सवाल

प्रदर्शन कर रहे AAP समर्थकों ने परियोजना को लेकर भी सवाल खड़े किए. उनका दावा था कि पुल का निर्माण अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था और यह कई महीने पहले ही तैयार हो चुका था. उनका सवाल था कि तैयार परियोजना का उद्घाटन अब किया जा रहा है.

इन आरोपों पर PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जिन कामों को दस साल में पूरा नहीं कर सकी, उनकी सरकार ने डेढ़ साल में उससे ज्यादा काम करके दिखाया है. मंत्री ने विपक्ष पर राजनीतिक विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Noida News DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली से नोएडा आने वालों के लिए बड़ी खबर, अब इस रूट पर नहीं मिलेगा जाम
दिल्ली से नोएडा आने वालों के लिए बड़ी खबर, अब इस रूट पर नहीं मिलेगा जाम
दिल्ली NCR
दिल्ली में शुरू हुआ भारतीय व्यापार महोत्सव, 'लोकल' को ग्लोबल बनाने पर जोर
दिल्ली में शुरू हुआ भारतीय व्यापार महोत्सव, 'लोकल' को ग्लोबल बनाने पर जोर
दिल्ली NCR
'BCI, मनन मिश्रा की संपत्ति नहीं' सुशांत सिंह का केस लड़ने वाले SCBA चीफ विकास सिंह का बड़ा बयान
'BCI, मनन मिश्रा की संपत्ति नहीं' सुशांत सिंह का केस लड़ने वाले SCBA चीफ विकास सिंह का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद
15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी का आरोप- बंटवारे में पाकिस्तान को सिंध कांग्रेस ने जबरदस्ती दे दिया
सीएम योगी का आरोप- बंटवारे में पाकिस्तान को सिंध कांग्रेस ने जबरदस्ती दे दिया
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 15: तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
क्रिकेट
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
इंडिया
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
ऑटो
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Tunnel Accident: चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
ट्रेंडिंग
Metro Viral Video: जब मेट्रो में महिला ने लड़के के लिए छोड़ दी सीट, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
जब मेट्रो में महिला ने लड़के के लिए छोड़ दी सीट, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget