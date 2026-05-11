'चुनाव खत्म, जनता का इस्तेमाल खत्म', PM मोदी की अपील पर AAP नेता ने जताई नाराजगी

हैदराबाद के सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कल (10 मई) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के बीच देशवासियों से अपील की कि अगले एक साल तक सोना न खरीदें, विदेश यात्रा कम करें और पेट्रोल भी कम जलाने की कोशिश करें. इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों से भारत सरकार जनता का बोझ उठा रही थी, लेकिन जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव खत्म हुए, सरकार अब जनता का बोझ नहीं उठाएगी.

'चुनाव खत्म जनता का इस्तेमाल खत्म'- संजय सिंह

संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव खत्म आपका इस्तेमाल खत्म. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अब लोगों से कहा जा रहा है कि देशभक्ति के नाम पर पेट्रोल-डीजल और गैस का इस्तेमाल कम करें, खाने के तेल का उपयोग कम करें और यहां तक कि एक साल तक शादी-ब्याह में सोना भी न खरीदें.

उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव तक प्रधानमंत्री कहते रहे कि गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सरकार के सुर बदल गए और अब जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया. चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद कमर्शियल सिलेंडर के दाम 993 रुपये कर दिए गए और घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई.

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जनता को 10 हजार देकर फिर सड़को पर पीटा जा रहा

संजय सिंह ने पटना का जिक्र करते हुए कहा कि पहले लोगों के खातों में 10 हजार रुपये डालकर उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर पटना की सड़कों पर उन्हें पीटा जाता है. इसके बाद जनता को सलाह दी जाती है कि देशभक्ति के नाम पर पेट्रोल-डीजल और गैस का कम इस्तेमाल करें, सोना न खरीदें और विदेश यात्राएं भी न करें. उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में लाखों लोगों को जुटाने के लिए बसों में भर-भरकर लोगों को लाएंगे और तब पेट्रोल की कमी का कोई असर नहीं पड़ेगा.

'पीएम खुद विदेश यात्रा करें, पर जनता त्याग करें'

पीएम मोदी खुद विदेश यात्राएं करते हैं और अब यूएई दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन आम जनता को त्याग और बचत का पाठ पढ़ाया जा रहा है. संजय सिंह ने कहा कि उनके लोग सोना ही नहीं बल्कि पूरे देश की संपत्तियां खरीद लेंगे, जबकि आम जनता को संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया जाएगा. अंत में संजय सिंह ने कहा कि जनता से कहा जा रहा है कि देशभक्ति के नाम पर सब कुछ सहते रहो और सिर्फ मोदी जी को वोट देते रहो, यही अब जनता का काम बनकर रह गया है.

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