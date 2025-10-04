दिल्ली: छठ पूजा के लिए यमुना नदी पर होगी अस्थायी घाटों की व्यवस्था, 100 स्थान किए चिन्हित

आस्था और सूर्य की उपासना का पर्व छठ आने को है और राजधानी दिल्ली में इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है. दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसी) ने इस बार छठ पर्व के लिए अस्थायी घाट बनाने हेतु कम से कम 100 स्थानों को चिन्हित किया है. ये घाट यमुना नदी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे.

अधिकारियों ने बताया कि घाटों की तैयारी, सुरक्षा और साफ-सफाई जैसी सभी व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि पर्व श्रद्धालुओं के लिए सहज और सुरक्षित रूप से मनाया जा सके. इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में छठ पूजा को व्यवस्थित और भव्य रूप से संपन्न कराना है.

हटाए जाएंगे सफेद झाग

सिंचाई विभाग घाटों की तैयारी की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) प्रमुख रूप से कालिंदी कुंज और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सफेद झाग हटाने का कार्य करेगा. अधिकारियों ने बताया कि शहरभर में कई स्थानों पर अस्थायी घाटों का निर्माण और कुछ घाटों का पुनर्विकास भी किया जा रहा है. इसके अलावा, अगले कुछ दिनों में और भी स्थानों की पहचान की संभावना है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से पूजा कर सकें.

सीएम रेखा गुप्ता करेंगे घाटों का निरीक्षण

छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रवासियों द्वारा नदी किनारे आयोजित की जाती है. दिल्ली में भी बड़ी संख्या में पूर्वांचली समुदाय के लोग इस पर्व को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा इस बार सबसे बड़े घाटों में से एक, आईटीओ घाट, पर तैयारियों का निरीक्षण करेंगे. अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि घाटों पर सुरक्षा, साफ-सफाई, शेड और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही कहा था कि इस साल दिल्ली में छठ महापर्व योजनाबद्ध तरीके से ऐतिहासिक रूप से आयोजित किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यमुना नदी के दोनों किनारों पर अस्थायी घाट बनाकर पूर्वांचली लोगों को बिना किसी बाधा के पर्व मनाने का अवसर मिलेगा. इस बार की तैयारियाँ इस पर्व को दिल्ली में और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और भव्य बनाने में सहायक होंगी, जिससे श्रद्धालुओं को एक अनुशासित और आनंदमय अनुभव मिलेगा.