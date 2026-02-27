आबकारी केस में जांच अधिकारी की नौकरी पर लटकी तलवार! कोर्ट के इस आदेश के बाद लग रहीं अटकलें

दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दो-दो झटके लगे हैं. रॉउज एवन्यू कोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी में सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ जांच की अनुसंशा की है.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कि यदि जांच सही नहीं पाई जाती है तो कोर्ट का दायित्व केवल ऐसी सामग्री को खारिज करना नहीं, बल्कि संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करना भी है.

कोर्ट ने साफ किया कि बिना ठोस सबूत के किसी व्यक्ति को आरोपी बनाना जांच तंत्र की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है.

कोर्ट के फैसले के मुताबिक जांच में हुई अनियमितताओं को बिना परिणाम के छोड़ देना आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के भरोसे को कमजोर करता है और यह विधि के शासन के सिद्धांत के विपरीत है. इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व फैसले का भी हवाला दिया गया है.