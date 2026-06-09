हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली: फायर डिपार्टमेंट में 'अग्निवीरों' की हो भर्ती, DDMA की बैठक में LG ने दिया सुझाव

Delhi News: दिल्ली: फायर डिपार्टमेंट में 'अग्निवीरों' की हो भर्ती, DDMA की बैठक में LG ने दिया सुझाव

Delhi News In Hindi: दिल्ली में LG की अध्यक्षता में हुई DDMA की बैठक में फायर डिपार्टमेंट के खाली पदों पर पूर्व अग्निवीरों को भर्ती करने का अहम सुझाव दिया गया है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की एक अहम बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल (LG) तरणजीत सिंह संधू ने की. बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद और प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे. इस हाई-लेवल मीटिंग में राजधानी की सुरक्षा, फायर सेफ्टी, मानसून की तैयारियों और फायर डिपार्टमेंट में खाली पदों को भरने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई.

फायर डिपार्टमेंट में होगी पूर्व अग्निवीरों की भर्ती

बैठक का सबसे अहम बिंदु फायर डिपार्टमेंट (Delhi Fire Service) को मजबूत करना रहा.

  • एलजी ने सुझाव दिया कि फायर डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी को दूर करने और मौजूदा खाली पदों को भरने के लिए 'पूर्व अग्निवीरों' (Agniveers) को काम पर रखा जाए.
  • अग्निवीरों की ट्रेनिंग और उनका अनुशासन आपदा के समय बचाव कार्यों में बेहद कारगर साबित हो सकता है.
  • इसके अलावा, पिछले हफ्ते बनाई गई अधिकारियों की टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर अपनी 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATRs) जमा करें.

Delhi News:15 लाख लोगों को राहत की उम्मीद, 92 कॉलोनियों को O-Zone से हटाने की मांग पर LG से मिले BJP सांसद

अवैध इमारतों और फायर सेफ्टी पर सख्त एक्शन

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण और आग लगने की घटनाओं को लेकर भी बैठक में गहरी चिंता व्यक्त की गई. शहर में गैर-कानूनी इमारतों के खिलाफ चल रहे मौजूदा ऑपरेशन्स का पूरी तरह से रिव्यू किया गया. फायर सेफ्टी के संबंध में लाइसेंस के गलत इस्तेमाल को रोकने और भविष्य की तैयारियों पर जोर दिया गया. एलजी ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि आम लोगों को इससे बेवजह परेशानी न हो.

मानसून और बाढ़ के लिए 'जीरो-टॉलरेंस' नीति

मीटिंग में गर्मी से जुड़े डिज़ास्टर मैनेजमेंट उपायों के साथ-साथ आगामी मानसून की तैयारियों की स्थिति का भी विस्तार से रिव्यू किया गया. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले बारिश के मौसम में बाढ़ और जलभराव को लेकर ज्यादा सावधानी बरती जाए. नियमों को सख्ती से लागू करने और लापरवाही के खिलाफ 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (Zero-Tolerance) वाला रवैया अपनाने को कहा गया है.

बैठक के अंत में इस बात पर जोर दिया गया कि हालांकि दिल्ली की आपदा से जुड़ी कमजोरियां बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें अपनी तैयारियों को मजबूत करने और रिस्पॉन्स सिस्टम को बेहतर बनाने का एक बड़ा मौका भी देती हैं.

दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दौड़ेगी हाईटेक 'एयर ट्रेन'! अब टर्मिनल बदलना होगा और आसान

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 09 Jun 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Taranjit Singh Sandhu DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली: फायर डिपार्टमेंट में 'अग्निवीरों' की हो भर्ती, DDMA की बैठक में LG ने दिया सुझाव
दिल्ली: फायर डिपार्टमेंट में 'अग्निवीरों' की हो भर्ती, DDMA की बैठक में LG ने दिया सुझाव
दिल्ली NCR
दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दौड़ेगी हाईटेक 'एयर ट्रेन'! अब टर्मिनल बदलना होगा और आसान
दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दौड़ेगी हाईटेक 'एयर ट्रेन'! अब टर्मिनल बदलना होगा और आसान
दिल्ली NCR
Delhi News:15 लाख लोगों को राहत की उम्मीद, 92 कॉलोनियों को O-Zone से हटाने की मांग पर LG से मिले BJP सांसद
15 लाख लोगों को राहत की उम्मीद, 92 कॉलोनियों को O-Zone से हटाने की मांग पर LG से मिले BJP सांसद
दिल्ली NCR
संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी,अरविंद केजरीवाल बोले- पंजाब में हिंदू व्यापारियों को निशाना बना रही ED
संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी,अरविंद केजरीवाल बोले- पंजाब में हिंदू व्यापारियों को निशाना बना रही ED
Advertisement

वीडियोज

Tum Dena Sath Mera: Lalit के डर से फंसी Aprajita, हादसे के बीच Rakshit ने थामा हाथ!
बॉलीवुड न्यूज़: 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' के बाद छिड़ी नई जंग, सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की PR टीम पर उठे सवाल! (09-06-26)
PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
PoK Protests: नए वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन! | Asim Munir | Shehbaz Sharif | Pakistan
Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
फ़ुटबॉल
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट
मोहम्मद सिराज क्यों आयरलैंड-इंग्लैंड टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
मोहम्मद सिराज क्यों टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
बॉलीवुड
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर
US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत, अब हालात क्या?
एग्रीकल्चर
खीरे की फसल को सूखने से कैसे बचाएं? जानें सिंचाई और देखभाल का सही तरीका
खीरे की फसल को सूखने से कैसे बचाएं? जानें सिंचाई और देखभाल का सही तरीका
शिक्षा
हमदर्द इंस्टीट्यूट को मिली बड़ी राहत, 150 MBBS और 49 PG सीटों पर एडमिशन का रास्ता साफ
हमदर्द इंस्टीट्यूट को मिली बड़ी राहत, 150 MBBS और 49 PG सीटों पर एडमिशन का रास्ता साफ
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget