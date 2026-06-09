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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News:15 लाख लोगों को राहत की उम्मीद, 92 कॉलोनियों को O-Zone से हटाने की मांग पर LG से मिले BJP सांसद

Delhi News:15 लाख लोगों को राहत की उम्मीद, 92 कॉलोनियों को O-Zone से हटाने की मांग पर LG से मिले BJP सांसद

Delhi News In Hindi: दिल्ली के 92 कॉलोनियों और प्राचीन गांवों को O-Zone से बाहर करने को लेकर सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने LG तरनजीत सिंह संधु से मुलाकात कर फैसले का आग्रह किया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 09 Jun 2026 02:47 PM (IST)
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दिल्ली के 92 कॉलोनियों और दर्जनों प्राचीन गांवों को O-Zone से बाहर करने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मंगलवार (9 जून) को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु से मुलाकात कर इस मुद्दे पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया. सांसदों का दावा है कि वर्षों से लंबित इस मामले के कारण करीब 15 लाख लोग अनिश्चितता और कार्रवाई के डर के बीच जीवन गुजार रहे हैं.

विरोध के बाद DDA ने भी बदला था रुख

उपराज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में सांसदों ने कहा कि संबंधित गांवों और कॉलोनियों को 24 मार्च 2008 को नियमित किया जा चुका था. उस समय ये इलाके F Zone के अंतर्गत आते थे. लेकिन अगस्त 2010 में इन्हें यमुना के O-Zone में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद से विवाद शुरू हुआ.

सांसदों के अनुसार, स्थानीय लोगों के विरोध के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 28 सितंबर 2013 को इन क्षेत्रों को O-Zone से हटाने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था. हालांकि, एक NGO की याचिका के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.

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NGT में मामला खत्म, लेकिन फैसला अब भी अधर में

बीजेपी सांसदों ने कहा कि जिस याचिका के आधार पर रोक लगी थी, उसका निपटारा जनवरी 2015 में हो चुका है. इसके बावजूद गांवों और कॉलोनियों को O-Zone से बाहर करने का अंतिम निर्णय अब तक नहीं लिया गया. इससे लाखों लोगों में असमंजस और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है.

मुलाकात के दौरान सांसदों ने उपराज्यपाल को बताया कि पूर्व उपराज्यपाल भी इन क्षेत्रों को O-Zone में शामिल किए जाने के फैसले को गलत बता चुके हैं. इसके अलावा DDA के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने भी माना था कि गांवों की आबादी का भूमि उपयोग आवासीय श्रेणी का है. इसके बावजूद कई इलाकों में तोड़फोड़ और कार्रवाई की शिकायतें सामने आती रही हैं.

2013 का नोटिफिकेशन लागू करने की मांग

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित कॉलोनियां यमुना नदी से काफी दूर स्थित हैं. वहीं केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति भी यह निष्कर्ष दे चुकी है कि इन बस्तियों से न तो यमुना के बहाव पर असर पड़ता है और न ही नदी के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है.

मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उपराज्यपाल से मांग की कि 2013 में जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को लागू कर इन गांवों और कॉलोनियों को O-Zone से बाहर किया जाए. उनका कहना है कि ऐसा होने पर करीब 15 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो सकेगा.

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Published at : 09 Jun 2026 02:47 PM (IST)
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