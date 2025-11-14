हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Blast: तीन गाड़ियां, कई DNA मैच और 2900kg विस्फोटक, दिल्ली ब्लास्ट के 84 घंटे बाद, अब तक क्या-क्या हुआ?

Delhi Blast: तीन गाड़ियां, कई DNA मैच और 2900kg विस्फोटक, दिल्ली ब्लास्ट के 84 घंटे बाद, अब तक क्या-क्या हुआ?

Delhi Blast Case: दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई है. पिछले 84 घंटों में इस ब्लास्ट से जुड़ी कई परतें खुल चुकी हैं. आइए, पूरा टाइमलाइन पढ़ते हैं.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 14 Nov 2025 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम 6.52 पर लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से मिल कर उनका हाल जाना. वहीं इस धमाके पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 'साजिशकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा'.  

दिल्ली ब्लास्ट खबर लिखे जाने तक 84 घंटे बीत चुके हैं और अब तक इसमें कई नए-नए खुलासे हुए हैं. आइए जानते हैं कैसे परत दर परत इसमें अब तक क्या-क्या बातें सामने आई है यानी दिल्ली ब्लास्ट का पूरा घटनाक्रम. 

फरीदाबाद से शुरू हुई ब्लास्ट की कहानी 

10 नवंबर की सुबह 8:13 AM पर आतंकी उमर नबी की सफेद Hyundai i20 फरीदाबाद से निकलकर बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई. दोपहर 2:05 PM पर यह कार कनॉट प्लेस आउटर सर्किल में दिखाई दी और 3:19 PM पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग में 3 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही. 

इसी दौरान हरियाणा के फरीदाबाद में 2,900 किलो विस्फोटक मिलने से जांच एजेंसियों का शक और बढ़ चुका था और पुलिस ने जांच तेज कर दी. शाम 6:30 PM पर कार पार्किंग से निकली और 6:52 PM पर लाल किले के पास होता है एक जोरदार धमाका. धमाका ऐसा जिसमें पूरी दिल्ली अब तक खौफ में है. इस धमाके में 13 मौतें हुईं. घटना के तुरंत बाद गृहमंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे, हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गई और पीएम मोदी ने कहा कि किसी साजिशकर्ता को छोड़ा नहीं जाएगा.

गिरफ्तारियां और आतंकी नेटवर्क का खुलासा

धमाके से पहले ही जम्मू-कश्मीर पुलिस दो डॉक्टर- डॉ. मुजम्मिल गनई (फरीदाबाद) और डॉ. आदिल मजीद राथर (सहारनपुर) को जैश और अंसार गजवतुल हिंद से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी थी. जांच में सामने आया कि धमाके में इस्तेमाल i20 कई हाथों से गुजरकर पुलवामा के उमर नबी तक पहुंची थी, जिसने इसे 29 अक्टूबर को खरीदा था. 3 दिनों में आठ गिरफ्तारियां हुईं और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. दिल्ली, कश्मीर, यूपी और हरियाणा में छापेमारी जारी रही है. इस बीच कई संदिग्ध गाड़ियां भी सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त कर लिया है. जिसमें धमाके वाली i20, फरीदाबाद में मिली लाल इको स्पोर्ट्स, शाहीन शाहिद की लाल डिजायर, लखनऊ में पकड़ी सफेद ऑल्टो और सिल्वर ब्रेज़ा शामिल है.

CCTV फुटेज, DNA मैच और एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई

उमर नबी की गतिविधियों के CCTV फुटेज ने पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन साफ कर दी. 8:13 AM दिल्ली एंट्री, 2:05 PM कनॉट प्लेस पहुंचना, 3:19 PM लाल किला पार्किंग में लगभग 3 घंटे बैठना, 6:48 PM कार का निकालना और 6:52 PM धमाके को अंजाम देना. जानकारों का मानना है कि ये धमाका जहां हुआ वहां प्लान नहीं किया गया था और पुलिस वालों के डर से इस धमाके को अंजाम दे दिया गया. 

हैरानी की बात ये है कि धमाके के दिन उमर नबी तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद भी गया था. 72 घंटों में DNA से उमर की पहचान हो गई और पूरा आतंकी मॉड्यूल खुलने लगा है. जम्मू-कश्मीर में 250 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई. फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहाँ डॉ. मुज़म्मिल काम करता था, पर जांच का दायरा बढ़ाया गया. अमित शाह की हाई-लेवल मीटिंग के बाद ईडी सहित अन्य एजेंसियों को यूनिवर्सिटी और आरोपी डॉक्टरों की वित्तीय जांच का निर्देश मिला. 3 दिनों में पूरा नेटवर्क कड़ी निगरानी और कार्रवाई के दायरे में आ गया है. अभी और खुलासे होने बाकी है.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 14 Nov 2025 12:00 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Delhi Blast News Delhi Blast Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: 243 सीटों पर तस्वीर साफ, बंपर जीत की ओर NDA...महागठबंधन का नहीं चला जादू
Bihar Election 2025 Result: बिहार चुनाव परिणामों में NDA का जलवा, क्या बोले जीतन राम मांझी?
Bihar Election 2025 Result: तारापुर से Samrat Chaudhary आगे, खिलेगा कमल? | NDA | ABP News | Breaking
Bihar Election 2025 Result:Siwan में Osama की सीट पर हो गया खेल । NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: बिहार में महागठबंधन में हो गया खेल ! । Nitish । Tejashwi । Prashant
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
हेल्थ
Black Pepper Benefits: रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget