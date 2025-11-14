देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम 6.52 पर लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से मिल कर उनका हाल जाना. वहीं इस धमाके पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 'साजिशकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा'.

दिल्ली ब्लास्ट खबर लिखे जाने तक 84 घंटे बीत चुके हैं और अब तक इसमें कई नए-नए खुलासे हुए हैं. आइए जानते हैं कैसे परत दर परत इसमें अब तक क्या-क्या बातें सामने आई है यानी दिल्ली ब्लास्ट का पूरा घटनाक्रम.

फरीदाबाद से शुरू हुई ब्लास्ट की कहानी

10 नवंबर की सुबह 8:13 AM पर आतंकी उमर नबी की सफेद Hyundai i20 फरीदाबाद से निकलकर बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई. दोपहर 2:05 PM पर यह कार कनॉट प्लेस आउटर सर्किल में दिखाई दी और 3:19 PM पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग में 3 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही.

इसी दौरान हरियाणा के फरीदाबाद में 2,900 किलो विस्फोटक मिलने से जांच एजेंसियों का शक और बढ़ चुका था और पुलिस ने जांच तेज कर दी. शाम 6:30 PM पर कार पार्किंग से निकली और 6:52 PM पर लाल किले के पास होता है एक जोरदार धमाका. धमाका ऐसा जिसमें पूरी दिल्ली अब तक खौफ में है. इस धमाके में 13 मौतें हुईं. घटना के तुरंत बाद गृहमंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे, हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गई और पीएम मोदी ने कहा कि किसी साजिशकर्ता को छोड़ा नहीं जाएगा.

गिरफ्तारियां और आतंकी नेटवर्क का खुलासा

धमाके से पहले ही जम्मू-कश्मीर पुलिस दो डॉक्टर- डॉ. मुजम्मिल गनई (फरीदाबाद) और डॉ. आदिल मजीद राथर (सहारनपुर) को जैश और अंसार गजवतुल हिंद से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी थी. जांच में सामने आया कि धमाके में इस्तेमाल i20 कई हाथों से गुजरकर पुलवामा के उमर नबी तक पहुंची थी, जिसने इसे 29 अक्टूबर को खरीदा था. 3 दिनों में आठ गिरफ्तारियां हुईं और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. दिल्ली, कश्मीर, यूपी और हरियाणा में छापेमारी जारी रही है. इस बीच कई संदिग्ध गाड़ियां भी सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त कर लिया है. जिसमें धमाके वाली i20, फरीदाबाद में मिली लाल इको स्पोर्ट्स, शाहीन शाहिद की लाल डिजायर, लखनऊ में पकड़ी सफेद ऑल्टो और सिल्वर ब्रेज़ा शामिल है.

CCTV फुटेज, DNA मैच और एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई

उमर नबी की गतिविधियों के CCTV फुटेज ने पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन साफ कर दी. 8:13 AM दिल्ली एंट्री, 2:05 PM कनॉट प्लेस पहुंचना, 3:19 PM लाल किला पार्किंग में लगभग 3 घंटे बैठना, 6:48 PM कार का निकालना और 6:52 PM धमाके को अंजाम देना. जानकारों का मानना है कि ये धमाका जहां हुआ वहां प्लान नहीं किया गया था और पुलिस वालों के डर से इस धमाके को अंजाम दे दिया गया.

हैरानी की बात ये है कि धमाके के दिन उमर नबी तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद भी गया था. 72 घंटों में DNA से उमर की पहचान हो गई और पूरा आतंकी मॉड्यूल खुलने लगा है. जम्मू-कश्मीर में 250 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई. फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहाँ डॉ. मुज़म्मिल काम करता था, पर जांच का दायरा बढ़ाया गया. अमित शाह की हाई-लेवल मीटिंग के बाद ईडी सहित अन्य एजेंसियों को यूनिवर्सिटी और आरोपी डॉक्टरों की वित्तीय जांच का निर्देश मिला. 3 दिनों में पूरा नेटवर्क कड़ी निगरानी और कार्रवाई के दायरे में आ गया है. अभी और खुलासे होने बाकी है.