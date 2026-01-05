एक्सप्लोरर
दिल्ली में जनहित की राजनीति का दावा, देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस का अभियान
Delhi News: दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अभियान चलाने का आह्वान किया है. जिसके नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव कर रहे है.
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, सामाजिक जिम्मेदारियों और संगठनात्मक मजबूती को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ा कदम उठाया. प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में राजधानी के सभी 258 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में मासिक बैठकों का आयोजन हुआ, जिसमें राजनीति के साथ जनकल्याण को केंद्र में रखने का स्पष्ट संदेश दिया गया.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आधा दर्जन ब्लॉक बैठकों में स्वयं शिरकत कर ब्लॉक पदाधिकारियों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों से प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल होने के बावजूद हमेशा रचनात्मक और जनहितकारी भूमिका निभाती रही है. बैठकों में कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज भी मौजूद रहे.
दिल्ली विश्व में प्रदूषण के मामले में नंबर वन - यादव
देवेन्द्र यादव ने कहा कि आज दिल्ली प्रदूषण के मामले में विश्व में नंबर वन बन चुकी है, जो सरकार की गंभीर नाकामी को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्थायी समाधान की दिशा में काम करे. इसी सोच के तहत पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने का निर्णय लिया गया है.
बैठकों में तय किया गया कि सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अपने क्षेत्र की कम से कम 25 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, प्रमुख बाजारों की मार्केट एसोसिएशन और जे.जे. क्लस्टरों के प्रधानों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करेंगे. इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण को सिर्फ नारे तक सीमित न रखकर जमीन पर असरदार बनाना है.
प्रदूषण से प्रभावित मजदूरों के लिए आजीविका की पहल
देवेन्द्र यादव ने बताया कि सभी ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा अपने वार्डों में स्थित रैन बसेरों में 25-25 कंबलों का वितरण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता कड़ाके की ठंड में रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को कंबलों के साथ हीटर और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के लेबर चौक से कम से कम पांच निर्माण मजदूरों की सूची तैयार करें. इसका उद्देश्य खतरनाक प्रदूषण से प्रभावित मजदूरों की आजीविका के लिए वैकल्पिक इंतजाम सुनिश्चित करना है.
बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का आह्वान
देवेन्द्र यादव ने कहा कि बीएलए-1 के साथ बीएलए-2 बनाने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे बूथ स्तर तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की मुहिम को लगातार आगे बढ़ाएं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर दलितों, अल्पसंख्यकों, पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले गरीब नागरिकों और वैध मतदाताओं के वोट काटने की साजिश कर रही है.
देवेन्द्र यादव ने कहा कि इसे किसी भी हालत में सफल नहीं होने दिया जाएगा और बीएलए-1 सहित सभी बूथ कार्यकर्ताओं को पूरी सतर्कता के साथ काम करना होगा. प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर सतर्क रहते हुए लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है और आगे भी करती रहेगी.
