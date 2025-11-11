दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी

राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास कार में हुए धमाके को लेकर लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं. जिस आई-20 कार में धमाका हुआ था, उस कार ने सोमवार सुबह फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में एंट्री की थी, जिसके बाद करीब 11 घंटों तक ये कार दिल्ली की सड़कों पर चक्कर लगाती रही.

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पुलिस की जाँच रिपोर्ट में उस हुंडई i20 कार का रूट मैप मिल गया है, जिसमें कल धमाका हुआ था. जांच में सामने आया है कि ये कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकली थी और दिल्ली के अलग-अलग रास्तों से होकर गुजरी थी. कई जगहों पर सीसीटीवी में ये कार दिखाई दी है.

धमाके वाली का कार का रूट मैप

सीसीटीवी की जांच के मुताबिक धमाके वाली i20 कार सोमवार सुबह साढ़े 7 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई दी. इसके बाद सुबह 8:13 बजे ये कार बदरपुर बॉर्डर पहुंची और टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई. टोल प्लाजा पर इस कार की तस्वीरें सीसीटीवी में क़ैद हुई हैं.

सुबह 8:20 बजे, कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के करीब देखी गई इसके बाद ये कार दोपहर 3:19 बजे लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई. ये कार इस पार्किंग में करीब तीन घंटे तक खड़ी रही.

शाम 6:22 बजे कार एक बार फिर से पार्किंग से बाहर निकाली गई और लाल किले की तरफ बढ़ी. इस इलाके में उस वक्त काफी भीड़भाड़ थी. सिर्फ 30 मिनट बाद यानी शाम 6:52 बजे चलते-चलते कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इस कार के परखच्चे उड़ गए.

इस कार को कौन चला रहा था, इसमें कौन बैठा था अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई हैं. लेकिन, कार का कनेक्शन फरीदाबाद में मिले विस्फोटक की घटना से जुड़ा है. माना जा रहा है कि इसमें डॉ उमर यू नबी बैठा हुआ था, जो फरीदाबाद में हुई छापेमारी के बाद से ही ग़ायब है.

बता दें कि दिल्ली धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि 25 लोग घायल हैं. इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं. दिल्ली, यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्य हाई अलर्ट पर हैं. घटना के बाद तमाम अहम धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

