हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी

दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी

Delhi Blast Car Route: सीसीटीवी की जांच के मुताबिक धमाके वाली i20 कार सोमवार सुबह साढ़े 7 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई दी. इसके बाद सुबह 8:13 बजे ये कार बदरपुर बॉर्डर पहुंची.

By : मनोज वर्मा | Updated at : 11 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास कार में हुए धमाके को लेकर लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं. जिस आई-20 कार में धमाका हुआ था, उस कार ने सोमवार सुबह फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में एंट्री की थी, जिसके बाद करीब 11 घंटों तक ये कार दिल्ली की सड़कों पर चक्कर लगाती रही. 

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पुलिस की जाँच रिपोर्ट में उस हुंडई i20 कार का रूट मैप मिल गया है, जिसमें कल धमाका हुआ था. जांच में सामने आया है कि ये कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकली थी और दिल्ली के अलग-अलग रास्तों से होकर गुजरी थी. कई जगहों पर सीसीटीवी में ये कार दिखाई दी है. 

धमाके वाली का कार का रूट मैप

सीसीटीवी की जांच के मुताबिक धमाके वाली i20 कार सोमवार सुबह साढ़े 7 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई दी. इसके बाद सुबह 8:13 बजे ये कार बदरपुर बॉर्डर पहुंची और टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई. टोल प्लाजा पर इस कार की तस्वीरें सीसीटीवी में क़ैद हुई हैं.   

सुबह 8:20 बजे, कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के करीब देखी गई इसके बाद ये कार दोपहर 3:19 बजे लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई. ये कार इस पार्किंग में करीब तीन घंटे तक खड़ी रही.  

शाम 6:22 बजे कार एक बार फिर से पार्किंग से बाहर निकाली गई और लाल किले की तरफ बढ़ी. इस इलाके में उस वक्त काफी भीड़भाड़ थी. सिर्फ 30 मिनट बाद यानी शाम 6:52 बजे चलते-चलते कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इस कार के परखच्चे उड़ गए. 

इस कार को कौन चला रहा था, इसमें कौन बैठा था अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई हैं. लेकिन, कार का कनेक्शन फरीदाबाद में मिले विस्फोटक की घटना से जुड़ा है. माना जा रहा है कि इसमें डॉ उमर यू नबी बैठा हुआ था, जो फरीदाबाद में हुई छापेमारी के बाद से ही ग़ायब है. 

बता दें कि दिल्ली धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि 25 लोग घायल हैं. इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं. दिल्ली, यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्य हाई अलर्ट पर हैं. घटना के बाद तमाम अहम धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

'बेगुनाहों को मारने वाला मुसलमान नहीं हो सकता', दिल्ली धमाके पर बोले मौलाना कल्बे जव्वाद

Published at : 11 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast DELHI NEWS Delhi Blast News Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 लोग गंभीर रूप से घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 लोग गंभीर रूप से घायल
बिहार
Delhi Blast: 'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

कैसे Freight Equalization Policy ने बिहार की अर्थव्यवस्था को दशकों पीछे धकेल दिया| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आने के बाद बड़ा खुलासा, i-20 डॉक्टर उमर ही चला रहा था
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके के पीछे 4 किरदारों को लेकर बड़ा खुलासा | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: ध्यान से देखिए दिल्ली कार धमाके के 4 किरदार ! | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके के बाद लखनऊ में जांच पड़ताल के लिए हुई छापेमारी | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 लोग गंभीर रूप से घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 लोग गंभीर रूप से घायल
बिहार
Delhi Blast: 'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget