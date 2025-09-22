दक्षिण दिल्ली के अमर कॉलोनी में 20 सितंबर रात मोबाइल स्नैचिंग की वारदात रोकने पहुंचे दो चचेरे भाई चाकू से घायल हो गए. यह घटना रात करीब 10 बजे गढ़ी गांव के पास हुई, जब 42 साल के दर्जी मिथू पर चार बदमाशों ने हमला कर उसका मोबाइल छीन लिया.

मौके पर मौजूद भविष्‍य सिरंधामा (19) और उसके चचेरे भाई तक्श (18) ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया. राजधानी में इस तरह के घातक हमले की घटना कानून-व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं.

कैसे हुई वारदात?

भविष्‍य सिरंधामा, जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है और अंडर-19 फुटबॉल प्रतियोगिताओं में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व कर चुका है, 21 सितंबर को अपने कॉलेज की ट्रायल में हिस्सा लेने वाला था. लेकिन 20 सितंबर रात की घटना के कारण वह घायल हो गया. तक्श, जो एक उभरता हुआ बॉक्सर है, वो भी इस हमले में चोटिल हुआ. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुलिस के अनुसार चार बदमाशों ने गढ़ी गांव के पास शीतला माता मंदिर के पास मिथू को घेरकर उसका मोबाइल छीन लिया. इसी दौरान भविष्‍य और तक्श मदद के लिए पहुंचे तो बदमाशों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया.

पुलिस और स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई

हमले के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर जुटे और दो बदमाशों को पकड़ लिया. डीसीपी (साउथ ईस्ट) हेमंत तिवारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में 21 वर्षीय आकाश और एक नाबालिग शामिल है. आकाश पर पहले भी चोरी का केस दर्ज है. बाकी दो आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है. मिथू ने पुलिस को कॉल कर दी थी, जिसके बाद दो पीसीआर वैन मौके पर पहुंचीं. घायलों को तत्काल एम्स अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल-लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) तैयार किए गए.

घायलों की हालत और आगे की जांच

रविवार को भविष्‍य अपने घर पर आराम कर रहा था, उसके पास फुटबॉल की जर्सी और हेडफोन रखे थे, जो उसकी अधूरी खेल यात्रा की याद दिला रहे थे. उसने बताया कि डॉक्टर ने कुछ दिनों तक चलने से मना किया है और टांके खुलने के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी. पुलिस ने बताया कि इस मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरार दो आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है.