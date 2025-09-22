हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'पहले 55 लाख करोड़ वसूले और अब...', GST के मुद्दे पर उदित राज ने PM मोदी पर साधा निशाना

'पहले 55 लाख करोड़ वसूले और अब...', GST के मुद्दे पर उदित राज ने PM मोदी पर साधा निशाना

Udit Raj Slams On GST Rate: कांग्रेस नेता उदित राज ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी से जनता बर्बाद हुई और अंत में सरकार को राहुल गांधी की बातें माननी पड़ीं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Sep 2025 12:41 PM (IST)

कांग्रेस नेता उदित राज ने नए जीएसटी दरों पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लिए और अब उन्हीं बातों को लागू कर रही है जिन्हें पहले राहुल गांधी ने कहा था.

उदित राज ने कहा कि जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री बार-बार देश के नाम पर भाषण देते रहे. उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए बार-बार कहा गया कि यह देश के लिए जरूरी है? कौन-सी आपत्ति या कौन-सा बड़ा फायदा देश को मिलने वाला था?

उन्होंने कहा, “पहले जीएसटी के 9 स्लैब थे. लगभग 55 लाख करोड़ रुपये आपने वसूल लिए. सरकार ने वसूले हैं. तो एक कहावत है कि गर्दन काटते जाओ और बाल से मोहब्बत करो. यही किया गया है. लोगों को बर्बाद कर दिया और अब कहा जा रहा है कि इसे सरल बनाया जा रहा है.”

'राहुल गांधी ने जो कहा, वही सरकार को करना पड़ा'

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सरकार को आखिरकार वही करना पड़ा जो राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था. उन्होंने कहा, “2017 में राहुल गांधी ने बोल दिया था कि यह गब्बर सिंह टैक्स है. राहुल ने कहा था कि 5 परसेंट और 18 परसेंट टैक्स का स्लैब होना चाहिए. कम से कम दर्जनों ऐसी बातें हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने कहा और सरकार को बाद में मानना पड़ा.”

उदित राज ने आगे कहा, “जब राहुल जो कहेंगे, वही करना पड़ेगा तो फिर सत्ता में बने रहने का क्या मतलब? प्रधानमंत्री को रास्ता साफ करना चाहिए और राहुल गांधी को देश की कमान देनी चाहिए. तभी जाकर देश का असली उद्धार हो पाएगा.”

पीएम मोदी और आरएसएस पर भी साधा निशाना

उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को अपना रास्ता खुद बनाना होगा. इस पर उदित राज ने पलटवार करते हुए कहा कि जब सरकार खुद रास्ता नहीं बना पा रही और राहुल गांधी की बातें ही लागू करनी पड़ रही हैं, तो सत्ता से हट जाना ही बेहतर है.

उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी कटाक्ष किया और कहा कि देश के साथ जो अन्याय हुआ, उसे अपराध की तरह देखा जाना चाहिए. उदित राज ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियों से दुनिया में भारत की छवि को नुकसान हुआ है और आज कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं है.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 12:41 PM (IST)
Tags :
GST Udit Raj RAHUL GANDHI NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरों पर लट्टू ना हो जाएं तो कहना
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरें वायरल
हेल्थ
World Ayurveda Day: क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
नौकरी
UN का बड़ा खुलासा, जानें AI से पुरुषों या महिलाओं किस की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा
UN का बड़ा खुलासा, जानें AI से पुरुषों या महिलाओं किस की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा
नौकरी
DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Embed widget