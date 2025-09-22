'पहले 55 लाख करोड़ वसूले और अब...', GST के मुद्दे पर उदित राज ने PM मोदी पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता उदित राज ने नए जीएसटी दरों पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लिए और अब उन्हीं बातों को लागू कर रही है जिन्हें पहले राहुल गांधी ने कहा था.

उदित राज ने कहा कि जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री बार-बार देश के नाम पर भाषण देते रहे. उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए बार-बार कहा गया कि यह देश के लिए जरूरी है? कौन-सी आपत्ति या कौन-सा बड़ा फायदा देश को मिलने वाला था?

उन्होंने कहा, “पहले जीएसटी के 9 स्लैब थे. लगभग 55 लाख करोड़ रुपये आपने वसूल लिए. सरकार ने वसूले हैं. तो एक कहावत है कि गर्दन काटते जाओ और बाल से मोहब्बत करो. यही किया गया है. लोगों को बर्बाद कर दिया और अब कहा जा रहा है कि इसे सरल बनाया जा रहा है.”

'राहुल गांधी ने जो कहा, वही सरकार को करना पड़ा'

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सरकार को आखिरकार वही करना पड़ा जो राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था. उन्होंने कहा, “2017 में राहुल गांधी ने बोल दिया था कि यह गब्बर सिंह टैक्स है. राहुल ने कहा था कि 5 परसेंट और 18 परसेंट टैक्स का स्लैब होना चाहिए. कम से कम दर्जनों ऐसी बातें हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने कहा और सरकार को बाद में मानना पड़ा.”

उदित राज ने आगे कहा, “जब राहुल जो कहेंगे, वही करना पड़ेगा तो फिर सत्ता में बने रहने का क्या मतलब? प्रधानमंत्री को रास्ता साफ करना चाहिए और राहुल गांधी को देश की कमान देनी चाहिए. तभी जाकर देश का असली उद्धार हो पाएगा.”

पीएम मोदी और आरएसएस पर भी साधा निशाना

उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को अपना रास्ता खुद बनाना होगा. इस पर उदित राज ने पलटवार करते हुए कहा कि जब सरकार खुद रास्ता नहीं बना पा रही और राहुल गांधी की बातें ही लागू करनी पड़ रही हैं, तो सत्ता से हट जाना ही बेहतर है.

उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी कटाक्ष किया और कहा कि देश के साथ जो अन्याय हुआ, उसे अपराध की तरह देखा जाना चाहिए. उदित राज ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियों से दुनिया में भारत की छवि को नुकसान हुआ है और आज कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं है.