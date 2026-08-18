Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRबिहार से दिल्ली लाई गई 17 साल की लड़की, सूटकेस में मिली लाश; आरोपी गिरफ्तार

बिहार से दिल्ली लाई गई 17 साल की लड़की, सूटकेस में मिली लाश; आरोपी गिरफ्तार

Delhi Murder Case: पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. स्पेशल स्टाफ, आउटर नॉर्थ जिला की टीम को खबर मिली कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से जुड़े एक अनरिपोर्टेड हत्या के मामले में आरोपी दिल्ली में छिपा है. 

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Aug 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के बुराड़ी में नाबालिग लड़की की अनरिपोर्टेड हत्या का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है. पुलिस को काले रंग के सूटकेस में  एक लड़की की लाश मिली थी. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. स्पेशल स्टाफ, आउटर नॉर्थ जिला की टीम को खबर मिली कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से जुड़े एक अनरिपोर्टेड हत्या के मामले में आरोपी दिल्ली में छिपा है. 

पुलिस ने खबर के आधार पर ट्रैप लगाया और संदिग्ध तौर पर जा रहे आरोपी अविनाश निवासी मुकुंदपुर  को गिरफ्तार किया. सख्त पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने एक नाबालिग लड़की की हत्या की है और लाश को एक सूटकेस में रखकर अजीत विहार इलाके में डंप कर दिया है.

दिल्ली SIR: कट सकते हैं 47 लाख नाम, इस दिन आएगी ड्राफ्ट लिस्ट

आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद

इसके बाद आरोपी पुलिस टीम को बुराड़ी इलाके के अजीत विहार में उस जगह ले गया,  जहां उसने नाबालिग लड़की की लाश एक सूटकेस में छिपा रखी थी. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर काले रंग के सूटकेस से शव बरामद कर लिया है. यह मामला थाना बुराड़ी को सौंप दिया गया है. वहां FIR दर्ज की जा रही है और आगे की जांच जारी है. पुलिस अब हत्या के कारण और पूरी घटना की टाइमलाइन पता कर रही है.

युवती को बिहार से दिल्ली लाया था आरोपी

मृतक लड़की का नाम खुशबू है और उसकी उम्र करीब 17 साल है. खुशबू को कुछ दिन पहले बिहार से दिल्ली लाया गया था. बताया जा रहा है कि खुशबू बिहार में किसी लड़के से मोबाइल पर बात करती थी और यह बात खुशबू के चचेरे भाई अविनाश को पसंद नहीं थी. 

इसके बाद आरोपी बहाने से वह कुछ दिन पहले खुशबू को लेकर दिल्ली आया.  इस बार अविनाश को शक था कि दिल्ली आने के बाद भी लड़की किसी लड़के से फोन पर बात करती है, जिसके बाद अविनाश ने अपनी चचेरी बहन की गला दबाकर हत्या कर दिन और लाश को सूटकेस में रखकर अजीत विहार इलाके में फेंक दिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल मामले में अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है. आखिर किन लोगों के साथ मिलकर अविनाश ने हत्या को अंजाम दिया और लड़की की हत्या करने के पीछे असल वजह क्या है. शुरुआती जांच में पुलिस को ऑनर किलिंग का एंगल नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के जरिए कत्ल के मकसद तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है. फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है.

पत्नी की गंभीर बीमारी पर ड्रग्स केस के आरोपी रितिक बजाज को राहत, मिली अंतरिम जमानत

Published at : 18 Aug 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Burari News DELHI NEWS DELHI POLICE BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
बिहार से दिल्ली लाई गई 17 साल की लड़की, सूटकेस में मिली लाश; आरोपी गिरफ्तार
बिहार से दिल्ली लाई गई 17 साल की लड़की, सूटकेस में मिली लाश; आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली SIR: कट सकते हैं 47 लाख नाम, इस दिन आएगी ड्राफ्ट लिस्ट
दिल्ली SIR: कट सकते हैं 47 लाख नाम, इस दिन आएगी ड्राफ्ट लिस्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में पानी का पुराना बिल है तो काम की खबर, सरचार्ज पर 100% छूट की मियाद बढ़ी
दिल्ली में पानी का पुराना बिल है तो काम की खबर, सरचार्ज पर 100% छूट की मियाद बढ़ी
दिल्ली NCR
पत्नी की गंभीर बीमारी पर ड्रग्स केस के आरोपी रितिक बजाज को राहत, मिली अंतरिम जमानत
पत्नी की गंभीर बीमारी पर ड्रग्स केस के आरोपी रितिक बजाज को राहत, मिली अंतरिम जमानत
Advertisement

वीडियोज

Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली लाठीचार्ज: पुलिस ने SC में दाखिल किया हलफनामा, 'अधूरी वीडियो दिखाकर...'
दिल्ली लाठीचार्ज: पुलिस ने SC में दाखिल किया हलफनामा, 'अधूरी वीडियो दिखाकर...'
पंजाब
पंजाब चुनाव से पहले BJP का बड़ा कदम, सतीश पूनिया को यह जिम्मेदारी
पंजाब चुनाव से पहले BJP का बड़ा कदम, सतीश पूनिया को यह जिम्मेदारी
क्रिकेट
कितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
कितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
इंडिया
CMRL केस में ED की बड़ी कार्रवाई, कोझिकोड में 8 ठिकानों पर छापेमारी
CMRL केस में ED की बड़ी कार्रवाई, कोझिकोड में 8 ठिकानों पर छापेमारी
ट्रैवल
Monsoon Trekking: पहाड़ों में ट्रेकिंग का है प्लान? मानसून में गलती से भी न जाएं यहां
पहाड़ों में ट्रेकिंग का है प्लान? मानसून में गलती से भी न जाएं यहां
ट्रेंडिंग
Crocodile Enters House Video Viral: घर के अंदर अचानक पहुंचा आदमखोर हैवान, दहशत में यूजर्स
घर के अंदर अचानक पहुंचा आदमखोर हैवान, दहशत में यूजर्स
ABP NEWS
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
ABP NEWS
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
ABP NEWS
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ABP NEWS
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
Embed widget