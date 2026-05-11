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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'आपको प्रधानमंत्री चुना था, आप प्रचारमंत्री बन गए', सोने और फॉरेन ट्रिप की अपील के बीच कांग्रेस नेता का तंज

'आपको प्रधानमंत्री चुना था, आप प्रचारमंत्री बन गए', सोने और फॉरेन ट्रिप की अपील के बीच कांग्रेस नेता का तंज

Udit Raj on PM Modi Foreign Trip: कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि पीएम मोदी को खुद फॉरेन ट्रिप बंद करने चाहिए, हजारों गाड़ियों के काफिले से निकलना बंद करना चाहिए, तभी जनता सीखेगी.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 11 May 2026 11:04 AM (IST)
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  • पीएम ने जनता से सोना न खरीदने की अपील की
  • प्रधानमंत्री ने एक साल तक विदेश यात्रा न करने को कहा
  • उदित राज ने पीएम की विदेशी यात्राओं पर सवाल उठाए
  • कांग्रेस नेता ने पीएम को खुद भी सीख देने की सलाह दी

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से अपील की है कि आने वाले एक साल तक सोना न खरीदें और न ही विदेश यात्रा करें. महंगे पेट्रोल-डीजल के बीच पीएम ने वर्क फ्रॉम होम को भी बढ़ावा देने की अपील की है. इसपर कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा रिएक्शन आया है. 

उदित राज ने कहा, "मैं पीएम मोदी से 100 फीसदी सहमत हूं. प्रधानंत्री खुद विदेश की यात्रा करना बंद कर दें, तो इससे दूसरे लोग सीखेंगे. भारत को तो आज तक पीएम मोदी की यात्रा से कुछ नहीं मिला. हमारा देश जोकर जरूर बन गया और ग्लोबल पॉलिटिक्स में शून्य हो गया."

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'खुद फॉरेन विजिट और काफिलों में सैर कम कर दें पीएम'

पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उदित राज ने कहा, "प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आप अनावश्यक रूप से कीमती जहाज लेकर जब चाहते हैं दूसरे देशों में चले जाते हैं. आप फॉरेन विजिट कम कर दीजिए. दूसरी बात, वर्क फ्रॉम होम आप भी करिए. कोई प्रधानमंत्री अपना ऑफिस नहीं छोड़ता था. कभी-कबार साल में 2-4 बार इधर उधर चला जाता था. आप प्रचार में निकलते हैं, हजारों गाड़ियों में तेल खर्च होता है. आप खुद ही इतना तेल खर्च करते हैं. आपको देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, प्रचार मंत्री नहीं."

इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जहां तक सोना खरीदने की बात है, तो प्रधानमंत्री जितना कपड़ा खरीद लेते हैं. दिनभर में तीन-चार बार बदल लेते हैं. आप कपड़ा खरीदना बंद कर दीजिए तो लोगों आपको देखकर बचत की तरफ जाएंगे." 

उदित राज ने सलाह देने के लहजे में कहा, "जो आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, आप खुद शिक्षित हो जाएं और जनता के लिए मॉडल बनिए. खुद विदेश यात्रा बंद कर दीजिए, प्रचार मंत्री बनना बंद कर दीजिए और जो आपने फैशन हाउस खोल रखा है, उसको वापस से पीएम हाउस बना दीजिए."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 11 May 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Narendra Modi Udit Raj Delhi News  CONGRESS
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