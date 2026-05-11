Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पीएम ने जनता से सोना न खरीदने की अपील की

प्रधानमंत्री ने एक साल तक विदेश यात्रा न करने को कहा

उदित राज ने पीएम की विदेशी यात्राओं पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता ने पीएम को खुद भी सीख देने की सलाह दी

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से अपील की है कि आने वाले एक साल तक सोना न खरीदें और न ही विदेश यात्रा करें. महंगे पेट्रोल-डीजल के बीच पीएम ने वर्क फ्रॉम होम को भी बढ़ावा देने की अपील की है. इसपर कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा रिएक्शन आया है.

उदित राज ने कहा, "मैं पीएम मोदी से 100 फीसदी सहमत हूं. प्रधानंत्री खुद विदेश की यात्रा करना बंद कर दें, तो इससे दूसरे लोग सीखेंगे. भारत को तो आज तक पीएम मोदी की यात्रा से कुछ नहीं मिला. हमारा देश जोकर जरूर बन गया और ग्लोबल पॉलिटिक्स में शून्य हो गया."

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'खुद फॉरेन विजिट और काफिलों में सैर कम कर दें पीएम'

पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उदित राज ने कहा, "प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आप अनावश्यक रूप से कीमती जहाज लेकर जब चाहते हैं दूसरे देशों में चले जाते हैं. आप फॉरेन विजिट कम कर दीजिए. दूसरी बात, वर्क फ्रॉम होम आप भी करिए. कोई प्रधानमंत्री अपना ऑफिस नहीं छोड़ता था. कभी-कबार साल में 2-4 बार इधर उधर चला जाता था. आप प्रचार में निकलते हैं, हजारों गाड़ियों में तेल खर्च होता है. आप खुद ही इतना तेल खर्च करते हैं. आपको देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, प्रचार मंत्री नहीं."

#WATCH | Delhi: On PM Modi's statement, Congress leader Udit Raj says, "I 100% agree. PM Modi should quit going on foreign trips. People will learn from that... You unnecessarily take an expensive plane and go to other countries whenever you want... You should also work from… pic.twitter.com/H9RXghrYwG — ANI (@ANI) May 11, 2026

इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जहां तक सोना खरीदने की बात है, तो प्रधानमंत्री जितना कपड़ा खरीद लेते हैं. दिनभर में तीन-चार बार बदल लेते हैं. आप कपड़ा खरीदना बंद कर दीजिए तो लोगों आपको देखकर बचत की तरफ जाएंगे."

उदित राज ने सलाह देने के लहजे में कहा, "जो आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, आप खुद शिक्षित हो जाएं और जनता के लिए मॉडल बनिए. खुद विदेश यात्रा बंद कर दीजिए, प्रचार मंत्री बनना बंद कर दीजिए और जो आपने फैशन हाउस खोल रखा है, उसको वापस से पीएम हाउस बना दीजिए."

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