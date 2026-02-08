दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, इस नई योजना से बेहतर यातायात के साथ मिलेंगे हजारों रोजगार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (8 फरवरी) को रामलीला मैदान में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में दिल्ली की जनता को कई अहम संदेश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही नई ई-रिक्शा पॉलिसी लेकर आएगी. इससे न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से बताया कि आज का दिन दिल्ली के लिए गर्व का दिन है. उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और रविंद्र इंद्राज जैसे कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद हैं. मुख्यमंत्री ने इसे टीम वर्क और मजबूत सरकार का प्रतीक बताया.

कार्यक्रम के दौरान क्या बोलीं सीएम रेखा गुप्ता?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 8 फरवरी 2025 को दिल्ली के राजनीतिक इतिहास का अहम दिन बताते हुए कहा कि इसी दिन दिल्ली की जनता ने 70 में से 48 सीटें देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिया. उन्होंने कहा कि यह जनादेश दिल्ली के विकास के लिए था. जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी, जो काम करने में विश्वास रखती है.

सीएम ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यही रामलीला मैदान है, जहां कभी देशभक्ति की बातों के साथ अनशन हुआ, सादगी की कसमें खाई गईं, लेकिन बाद में सत्ता का दुरुपयोग हुआ.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 11 साल तक दिल्ली का विकास रुका रहा और खुद को दिल्ली का मालिक समझने की सोच ने शहर को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने 2025 में यह साबित कर दिया कि जो सत्ता में बैठा सकता है, उसे हटाना भी जानता है.

अब विकास की नई रेखा खींची जा रही है- रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और अब विकास की नई रेखा खींची जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि सत्ता हमारे लिए भोग नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है. पर्यावरण और परिवहन को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि आज 500 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के बेड़े में शामिल की जा रही हैं, जिससे कुल ईवी बसों की संख्या 4000 से ज्यादा हो जाएगी. उन्होंने कहा कि यह देश के किसी भी राज्य में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस फ्लीट है.

प्रदूषण को लेकर सरकार उठाने जा रही ये कदम

सरकार का लक्ष्य है कि साल के अंत तक 7500 और वर्ष 2028 तक 14,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएं. इससे दिल्ली में प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ती व बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने यमुना की सफाई, सीवर व्यवस्था और पानी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि ये समस्याएं सरकार को विरासत में मिली हैं, लेकिन मौजूदा सरकार इन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने में जुटी है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में दिल्ली को साफ, सुरक्षित और आधुनिक राजधानी बनाया जाएगा.