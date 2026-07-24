CJP Protest के बीच 33 घंटे बाद खुले दिल्ली मेट्रो के दो स्टेशन, 16 अभी भी बंद

सीजेपी और छात्रों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 2 स्टेशनों पर सेवाएं शुरू कर दी है.यह जानकारी डीएमआरसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी. बताया गया कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय यानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं शुरू हो गई हैं. इन सेवाओं को 23 जुलाई को बंद करने के 33 घंटे के बाद शुरू किया गया. हालांकि 16 मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद हैं.

जो 16 मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद हैं उसमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान, नई दिल्ली शामिल है.

DMRC ने 23 जुलाई को 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए थे. इसके बाद 24 जुलाई को नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को बंद करने का ऐलान किया था. यहां से हवाई अड्डे के लिए इंटरचेंज की सेवाएं भी अगले आदेश तक बंद हैं.

कौन है साहिल जिसको सामने लाकर राहुल गांधी ने किया आंदोलन में पैलेट गन चलने का दावा?

मेट्रो स्टेशन बंद होने से नाराज लोग, सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को जोड़ने वाला प्रमुख इंटरचेंज स्टेशन है. इसके बंद होने से रोज सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी होने की आशंका है. घोषणा के तुरंत बाद कई लोगों ने ‘एक्स’ पर इस फैसले पर सवाल उठाए. कई लोगों ने कहा कि इससे दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और यात्रियों को परेशानी होगी. वहीं कुछ लोगों ने आशंका जताई कि ऐप के जरिये मिलने वाली टैक्सियों का किराया बढ़ सकता है.

कई लोगों ने सवाल किया कि दफ्तर, स्कूल और अस्पताल जाने वाले लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है. उनका कहना था कि इन पाबंदियों से प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर जाने से नहीं रुकेंगे. कुछ लोगों ने बार-बार मेट्रो स्टेशन बंद करने का कारण भी पूछा. डीएमआरसी को टैग करते हुए एक उपयोगकर्ता ने लिखा, 'क्या आप डीएमआरसी अपने पैसे से चला रहे हैं या जनता के टैक्स के पैसे से? कृपया स्टेशन बंद करने का सही कारण बताइए.' डीएमआरसी ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं और अगले आदेश तक यही व्यवस्था जारी रहेगी.