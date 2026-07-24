कौन है साहिल जिसको सामने लाकर राहुल गांधी ने किया आंदोलन में पैलेट गन चलने का दावा?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि 20 जुलाई को दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चले. एक प्रेस वार्ता में घायल हुए 19 वर्षीय छात्र साहिल का मुद्दा उठाते हुए राहुल ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल के चेहरे पर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया, जिससे उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए जाने का खतरा पैदा हो गया है.

राहुल गांधी के मुताबिक, साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है और परिवार की आर्थिक मदद के लिए पार्ट-टाइम कार भी चलाता है. उन्होंने दावा किया कि साहिल 2025 के एसएससी दिल्ली कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक का भी पीड़ित रह चुका है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एसएससी ने एक बार फिर उसी एजेंसी को परीक्षा का ठेका दिया है, जिससे छात्रों में दोबारा पेपर लीक की आशंका है. उन्होंने कहा कि साहिल बेहतर भविष्य और इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुआ था, लेकिन उसे इसकी कीमत गंभीर चोट के रूप में चुकानी पड़ी.

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राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को सवाल पूछने और जवाबदेही मांगने की सजा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस साहिल और जवाबदेही की मांग कर रहे हर छात्र के साथ खड़ी है. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के छात्रों से माफी मांगने, घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की.

पैलेट गन पर क्या कहना है यूपी के पूर्व डीजीपी का?

वहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ए.के. जैन ने सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अलग पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान सिविल पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है. उनके अनुसार इसका उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना होता है और सामान्य परिस्थितियों में इससे किसी की मौत होने की संभावना नहीं होती. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें पैलेट गन से किसी की मृत्यु हुई हो.

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हालांकि, ए.के. जैन ने यह भी स्वीकार किया कि यदि पैलेट शरीर के किसी संवेदनशील (वाइटल) अंग, विशेषकर आंख या सिर पर लग जाए तो गंभीर नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल केवल गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति में हालात को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है.

हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे पहले पैलेट गन चलने के दावों को खारिज किया है. दूसरी ओर एबीपी न्यूज़ को सीआरपीएफ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच चल रही है.