राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के इलाकों में केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सख्त कार्रवाई की है. नियमों के गंभीर उल्लंघन पर 16 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं. यह कार्रवाई वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है.

CAQM के मुताबिक जांच में पाया गया कि कुल 16 इकाइयों में से 1 इकाई उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में है. 1 इकाई राजस्थान के NCR क्षेत्र में है और 14 इकाइयां हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित हैं जिन्हें प्रदूषण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के बाद बंद करने का आदेश दिया गया.

निरीक्षण के दौरान सामने आई कई गंभीर खामियां

CAQM के मुताबिक निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं जैसे कई इकाइयां बिना जरूरी अनुमति यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के चल रही थीं. कई जगह वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए ही नहीं गए थे या वे काम नहीं कर रहे थे. इतना ही नहीं कुछ इकाइयों में बिना मंजूरी वाले ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा था. साथ ही कुछ इकाइयों में GRAP के तहत प्रतिबंध के दौरान भी औद्योगिक गतिविधियां जारी थीं साथ ही डीजल जेनरेटर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाए गए.

इसके अलावा, कई इकाइयों से साफ तौर पर धुआं और प्रदूषण निकलता दिखा ऐसे में कैक्म ने इन उल्लंघनों को गंभीर माना है और आयोग ने निर्देश दिया है कि इन सभी डिफॉल्टिंग इकाइयों को तुरंत बंद किया जाए. जब तक सभी कानूनी और पर्यावरण नियमों का पूरी तरह पालन नहीं होता, तब तक इन इकाइयों को दोबारा चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी.

बर्दाश्त नहीं की जाएगी नियमों की अनदेखी

आयोग ने साफ कहा है कि नियमों की अनदेखी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी नियम तोड़ने वाली इकाइयों के खिलाफ बंदी और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. CAQM ने NCR के सभी उद्योगों से अपील की है कि वे पर्यावरण से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करें और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण ठीक तरह से लगाएं. साथ ही हर समय उन्हें चालू रखें साथ ही कानून के मुताबिक संचालन सुनिश्चित करें.

