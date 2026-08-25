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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअरविंद केजरीवाल बोले, 'अगर BJP एक बार यूपी हार जाए तो...'

अरविंद केजरीवाल बोले, 'अगर BJP एक बार यूपी हार जाए तो...'

गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी को अहंकार हो गया है कि जनता उसे ही वोट देगी.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 25 Aug 2026 07:02 PM (IST)
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दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को ये अहंकार है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी, जनता हमें ही वोट करेगी. इस बार विधानसभा चुनाव में एक बार अगर गोवा और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी हार जाए तो 15 मार्च तक E-20 वापस हो जाएगा. 

'...तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा'

गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान मंगलवार (25 अगस्त) को अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही. उन्होंने कहा, "गोवा में 87 फीसदी लोग E-20 की वजह से परेशान हैं. 87 फीसदी लोगों के पास टू-व्हीलर है. 47 फीसदी लोगों के पास फोर-व्हीलर है. अगर सब मिलकर एक बार ठान लें कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है तो मुझे लगता है कि पांच दिन के अंदर E-20 वापस न हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा. गोवा के अंदर आप हराकर दिखा दो, पांच दिनों के अंदर E-20 वापस हो जाएगा."

E-20 की वजह से गोवा सबसे ज्यादा प्रभावित- केजरीवाल

आप नेता ने कहा कि E-20 की वजह से गोवा सबसे ज्यादा प्रभावित है. कुछ लोगों को गलतफहमी है कि गोवा में अभी E-20 लागू नहीं हुआ लेकिन ऐसा नहीं है. केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश के अंदर 1 अप्रैल 2026 से हर पेट्रोल पंप पर केवल और केवल E-20 ही मिल रहा है. उन्होंने कहा कि Pure पेट्रोल नहीं मिल रहा है. E-20 की वजह से ही माइलेज कम हो रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा, "इथेनॉल की वजह से देश में चीनी की कमी हो गई है. उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में चीनी की कीमत 30 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है. 30 जुलाई को चीनी बाजार में 45 रुपये किलो थी, आज मार्केट में 75 रुपये किलो मिल रही है. सरकार ने एक तरफ इथेनॉल बनाया. दूसरी तरफ चीनी को महंगा कर दिया."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 25 Aug 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
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