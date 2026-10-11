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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली प्रदर्शन में युवती से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों की पहचान, पुलिस लेगी एक्शन

दिल्ली प्रदर्शन में युवती से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों की पहचान, पुलिस लेगी एक्शन

दिल्ली में प्रदर्शनकारी युवती से मारपीट के मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों की पहचान कर ली गयी है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 11 Oct 2026 11:57 AM (IST)
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दिल्ली में शनिवार को CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कथित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा युवती के साथ मारपीट किए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि चारों आरोपियों की पहचान हो गयी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, "सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो, जिसमें चार लोग कथित तौर पर एक महिला के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं, का दिल्ली पुलिस (कमला मार्केट थाना) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी."

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चारों की शिनाख्त हुई 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इसमें शामिल चारों लोगों की पहचान कर ली गई है और उनका पता लगा लिया गया है. कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि हिंसा की घटनाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

प्रदर्शन के दौरान पीटा था 

वीडियो के मुताबिक कुछ युवक-युवती प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें इन चारों ने घेरकर मारा. यही नहीं इन चारों ने एक लड़की को भी बेरहमी से गिराकर पीटा. जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसके साथ ही वहां पहुंची पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जिस प्रकार उन्होंने उन चारों को वहां से जाने दिया.

अब दिल्ली पुलिस द्वारा इन सभी पर कार्रवाई की बात से उम्मीद जगी है कि गिरफ्तार कर समुचित कार्रवाई की जाएगी. प्रदर्शन के दौरान कई जगह आरोप लगे थे कुछ लोग ग्रुप्स में प्रदर्शनकारियों को पीट रहे थे, लेकिन पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी. जिसके बाद लोग दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया पर टैग कर सवाल पूछ रहे थे. जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था उससे पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे थे.

यह भी पढ़ें: 1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 11 Oct 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS CJP Protest
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