दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भड़की कांग्रेस, बोली- 'विरोध की आवाज...'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन ने दिल्ली में राजनीतिक टकराव बढ़ा दिया है. कांग्रेस ने राजधानी में भारी पुलिस बल की तैनाती, मेट्रो स्टेशनों के बंद होने और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होने पर सवाल उठाए हैं. वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन को राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताते हुए विपक्ष पर दिल्ली की शांति और व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दावा किया कि प्रदर्शन को रोकने के लिए 45 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई. उनके मुताबिक, नई दिल्ली की घेराबंदी का असर आम लोगों के रोजमर्रा के कामकाज से लेकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने तक पर पड़ा.

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विरोध की आवाज दबाने के लिए दिल्ली की घेराबंदी: कांग्रेस

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में उठ रही आवाज से केंद्र की मोदी सरकार असहज है. उन्होंने दावा किया कि इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर जाने की कोशिश कर रहे प्रख्यात वकीलों और पत्रकारों को भी रोका गया. वकीलों को हिरासत में लिए जाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

कांग्रेस नेता ने चुनावी प्रक्रिया और मताधिकार को लेकर भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे नागरिकों को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल लगाया गया.

45 मेट्रो स्टेशन बंद होने और जाम पर भी सवाल

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों को बंद किए जाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा. देवेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की चिंता से भी यह सवाल उठा है कि लोगों की आवाजाही रोकने का फैसला कितना उचित था. उनका आरोप है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के इशारे पर मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के लिए बाध्य किया गया.

कांग्रेस के आरोपों पर सीएम रेखा गुप्ता का पलटवार

कांग्रेस के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर अव्यवस्था फैलाने और जनादेश को चुनौती देने की कोशिशों का मुकाबला किया जाएगा. रेखा गुप्ता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के साथ मिलकर दिल्ली को राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

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