अरविंद केजरीवाल का चैलेंज, 'दिल्ली में चुनाव करा लें, BJP को 10+ सीट आई तो छोड़ दूंगा राजनीति'
दिल्ली शराब नीति मामले में बरी होने के बाद आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हैं कि दिल्ली में चुनाव करा लें, अगर 10 से ज्यादा सीटें बीजेपी को आ गईं तो वो राजनीति छोड़ देंगे.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
