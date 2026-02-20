दिल्ली में AI समिट के बीच भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस ने शुक्रवार (20 फरवरी) को शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया. अब इसे लेकर जाने माने कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये विपक्ष के मुद्दाहीन नंगपन का प्रदर्शन है. कुमार ने ये भी कहा कि कांग्रेस जैसा पुरानी और वैचारिक पार्टी के पास आज मुद्दों का अकाल है.

कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''एक अंतराष्ट्रीय मंच पर जहां विश्व भर के मेहमानों के सामने देश अपनी तकनीकी-शक्ति को सिद्ध करने पर जुटा पड़ा है, वहां देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये नंगा प्रदर्शन वस्तुतः विपक्ष के मुद्दाहीन नंगपन का प्रदर्शन है. दुःखद है कि कांग्रेस जैसी पुरानी और वैचारिक रूप से पकी हुई पार्टी में मुद्दों का इतना भीषण अकाल आ पड़ा है. आपसे न हो पाएगा भाई.''

भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन

AI समिट के बीच भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन करते हुए अमेरिका से ट्रेड डील का विरोध किया है. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ट्रेड डील के विरोध में दलीलें दीं. इस दौरान काफी देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा.

तिलक मार्ग थाने में कार्यकर्ताओं से पूछताछ

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और अब तिलक मार्ग थाने में इन सभी से पूछताछ की जा रही है. हंगामे का मकसद पता लगाया जा रहा है. पता चला है कि प्रदर्शन के सूत्रधार नरसिम्हा यादव हैं, जो यूथ कांग्रेस के नेशनल कोर्डिनेटर हैं.

बीजेपी का यूथ कांग्रेस पर गंभीर आरोप

उधर बीजेपी ने यूथ कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. सूत्रों के मुताबिक प्लानिंग के तहत यूथ कांग्रेस ने भारत मंडपम में हंगामा किया. पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है.

भारत मंडपम में शर्मनाक घटना- सीएम योगी

भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम योगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''भारत मंडपम में शर्मनाक घटना हुई. कांग्रेस देश की कीमत पर राजनीति कर रही है. देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई है. हर भारतवासी को इसकी निंदा करनी चाहिए.