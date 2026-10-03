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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRAAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कांग्रेस में शामिल, बताया क्यों छोड़ी आम आदमी पार्टी

AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कांग्रेस में शामिल, बताया क्यों छोड़ी आम आदमी पार्टी

AAP की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कांग्रेस में शामिल हो गईं. उन्होंने AAP के पुराने वादों से बदलाव पर सवाल उठाए और राहुल गांधी की ईमानदारी व ‘वोट चोरी’ मुद्दे की तारीफ की.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 03 Oct 2026 01:22 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी (AAP) की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कांग्रेस में शामिल हो गई हैं. प्रियंका  कक्कड़ लंबे समय से AAP से जुड़ी थीं और 2013 में पार्टी में शामिल होने के बाद कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. 2023 में उन्हें AAP का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था.

कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रियंका कक्कड़ ने AAP छोड़ने की वजह बताते हुए पार्टी की शुरुआती नीतियों और बाद के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वह ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थीं, जहां अब उन बातों का बचाव करना संभव नहीं था, जिनका बचाव किया ही नहीं जा सकता.

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AAP के पुराने वादों का किया जिक्र

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि AAP ने शुरुआत में जनता से बंगला और गाड़ी नहीं लेने की बात कही थी, लेकिन बाद में पार्टी के नेताओं के लिए अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति दिखाई देने लगी. उन्होंने प्राइवेट ट्रैवल के लिए चॉपर इस्तेमाल किए जाने का भी जिक्र किया.

राहुल गांधी की तारीफ की

कांग्रेस में शामिल होने के बाद कक्कड़ ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उनके लचीलेपन और ईमानदारी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज ‘वोट चोरी’ के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने जनता के सामने चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपने सवाल रखे हैं.

ज्ञानेश कुमार को लेकर भी बोलीं

प्रियंका कक्कड़ ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी राहुल गांधी के आरोपों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जनता को बताया कि किस तरह ‘वोट चोरी’ कर नरेंद्र मोदी की झोली में डाला जा रहा है. 

'नेताओं का धन्यवाद, जिन्होंने परिवार का हिस्सा बनाया'

कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर प्रियंका कक्कड़ ने पार्टी के नेताओं का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, वह उनकी आभारी हैं. कक्कड़ के कांग्रेस में शामिल होने से दिल्ली की राजनीति में AAP और कांग्रेस के बीच जारी राजनीतिक गतिविधियों के बीच एक और बदलाव सामने आया है. 

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 03 Oct 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Congress AAP Priyanka Kakkar DELHI NEWS
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