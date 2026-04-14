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छत्तीसगढ़: सक्ती जिले में पावर प्लांट में भीषण हादसा, बॉयलर फटने से 8 लोगों की मौत, मचा हड़कंप
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में भीषण हादसा हो गया. इसमें आठ लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि प्लांट में बॉयलर फटने से बड़ा विस्फोट हुआ जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. प्रशासन और राहत टीम मौके पर पहुंची.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL