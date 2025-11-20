जगदलपुर MRF सेंटर में भीषण आग: प्लास्टिक रिसाइक्लिंग यूनिट में लाखों का नुकसान

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर से सटे बाबू सेमरा क्षेत्र में स्थित एमआरएफ (MRF) सेंटर में बीती रात लगभग 12 बजे अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर से देखी जा सकती थीं. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया. सूचना मिलने के कुछ ही देर में पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया.

आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ की 6 गाड़ियां मौके पर तैनात हैं. आग की तीव्रता को देखते हुए टीम द्वारा पानी के साथ-साथ फोम (Foam) का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. एसडीआरएफ की टीम सेंटर में लगी आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. लेकिन इस आगजनी ने लाखों रुपये का नुकसान किया है.

आग पर काबू पाया गया

इधर नगर सेना के जिला कमांडेंड संतोष मार्बल ने बताया कि उन्हें 12 बजकर 10 मिनट में आग लगने की सूचना मिली थी. फिलहाल आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है. लगभग आग पर काबू पा लिया गया है. और आग से संबंधित जानकारी जिला अधिकारियों को भी दी गई है. जिनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है...

लाखों का हुआ नुकसान और रिसाइक्लिंग सेंटर का महत्व

इस पूरे आगजनी में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्लास्टिक रिसाइक्लिंग के लिए लगाए गए कई मशीने जलकर तबाह हो गई है. साथ ही प्लास्टिक के कचरे भी जलकर खाक हो गए हैं. प्लास्टिक इस सेंटर में जमा रहने के कारण आग तेजी से फैली है. वहीं सेंटर का शैड भी जलकर नष्ट हो गई है. फिलहाल सेंटर के भीतर आग अंदरूनी क्षेत्र में धधक रही है. जगदलपुर का MRF सेंटर एक रिसाइकलिंग यूनिट है. जहा. प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर छांटा जाता है और उससे नए उत्पाद बनाए जाते हैं. जिससे पर्यावरण को लाभ और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है.