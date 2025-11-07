धमतरी में टीचर को व्हाट्सअप स्टेटस लगाना पड़ा महंगा, इस वजह से DEO ने किया सस्पेंड
Dhamtari News: धमतरी में सरकारी टीचर के व्हाट्सअप स्टेटस के वायरल होने पर जिला शिक्षा विभाग ने संज्ञान में लिया और इसे खराब आचरण मानते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया.
छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक सरकारी टीचर को व्हाट्सअप स्टेटस लगाना महंगा पड़ गया. धमतरी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने नारी गांव में पदस्थ सहायक शिक्षक ढालू राम साहू को निलंबित कर दिया है. टीचर ने राज्योत्सव मनाए जाने पर सवाल उठाए थे और स्कूलों में किताबों की कमी का जिक्र किया था.
दरअसल, शिक्षक ढालू राम साहू ने राज्योत्सव के दौरान एक व्हाट्सअप स्टेटस डाला, जिसमें स्कूलों में किताबों की कमी और उससे होने वाली समस्या का हवाला देते हुए राज्योत्सव मनाए जाने पर सवाल उठाए थे. शिक्षक ने ये भी लिख दिया था कि जब तक स्कूलों में किताब नहीं दिए जाते तब तक डीईओ से लेकर कलेक्टर और मंत्री का वेतन काटा जाना चाहिए.
शिक्षक संगठनों ने कार्रवाई को गलत ठहराया
इस स्टेटस के वायरल होने पर जिला शिक्षा विभाग ने संज्ञान में ले लिया और इसे खराब आचरण मानते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, इस मामले में धमतरी के शिक्षक संगठनों ने निलंबन की कार्रवाई को गलत ठहराया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL