छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले, कोयला लेवी घोटाले और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल ने 3 साल के बाद आखिरकार सरेंडर कर दिया. रामगोपाल अग्रवाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष थे. उन पर घोटाले का पैसा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन मंगवाने का आरोप है.

बुधवार को अग्रवाल ने रायपुर स्थित आर्थिक अपराध अन्वेक्षण शाखा आई EOW के दफ्तर पहुंचकर सरेंडर किया था. गुरुवार को EOW ने मेडिकल जांच के बाद अग्रवाल को रायपुर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उन्हें 17 जुलाई तक की EOW की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है. इस दौरान EOW की टीम उनसे सभी मामलों में पूछताछ करेगी.

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कोर्ट ने दी 9 दिन की कस्टोडियन रिमांड

रामगोपाल अग्रवाल के वकील फैसल रिजवी ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 दिन की कस्टोडियन रिमांड दी है. वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जांच एजेंटीयों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है इसके विरोध में कांग्रेस शुक्रवार को पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बैठे चैतन्य बघेल राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कोर्ट पहुंचे थे.

घोटालों का पैसा राजीव भवन मंगवाने का है आरोप

दरअसल, पूरा मामला छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले, कोयला लेवी घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ है. जांच के दौरान आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जब्त डायरी में कांग्रेस भवन के नाम पर करोड़ों रुपये की एंट्री मिली थी. ईओडब्ल्यू का दावा है कि यह रकम रामगोपाल अग्रवाल के जरिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक पहुंची थी. पैसे कहां से आए, किसने पहुंचाया, किसके लिए और इसका इस्तेमाल कहां हुआ...? इन सभी बिंदुओं पर पूछताछ जारी है.

वहीं, ईओडब्ल्यू ने अग्रवाल के बेटे वैभव अग्रवाल से भी दो दिनों तक लंबी पूछताछ की है. EOW का दावा है कि शराब घोटाला केस में अनवर ढेबर और उनके लोगों ने करोड़ों रुपये कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचा है. इसके अलावा कस्टम मिलिंग केस में भी रोशन चंद्राकर ने करोड़ों रुपये कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए थे.

कांग्रेस में बताया राजनीतिक साजिश, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में होगा प्रदर्शन

वहीं, इस पूरे मामले को कांग्रेस ने राजनीतिक साजिश बताया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए उन पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर झूठ केस बना रही है. इस कार्रवाई के विरोध में आज शुक्रवार को पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन की तैयारी कर रही है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का पुतला फूकने की तैयारी भी कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं.

एजेंसियां कर रही वित्तीय लेनदेन की जांच

वहीं, जांच एजेंसी रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका, संबंधित व्यक्तियों से संपर्क, वित्तीय लेन-देन, धन के स्रोत, धन की प्राप्ति और उपयोग की भी जांच कर रही है. वहीं, जांच एजेंसी का कहना है कि जांच के दौरान जब्त डायरी, दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्य और विवेचना के दौरान जुटाए गई अन्य सामग्रियों के आधार पर आगे की जांच की जा रही है. साथ ही अग्रवाल और उनके बेटे के बैंक अकाउंट्स को भी खंगाले जा रहा है.

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