Durg News: तंत्र-मंत्र और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 85 लाख की ठगी, इंदौर से आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में तंत्र-मंत्र, पूजा-पाठ और शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर करीब 85 लाख रुपये की ठगी हुई है. दुर्ग पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर से आरोपी पवन बधोरिया को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़िता की पारिवारिक परेशानियों का फायदा उठाकर उससे अलग-अलग बहानों से बड़ी रकम वसूल ली.

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि पीड़ित महिला की मुलाकात साल 2023 में रायपुर में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान आरोपी पवन बधोरिया से हुई थी. बातचीत के दौरान महिला ने अपनी पारिवारिक समस्याओं का जिक्र किया, जिस पर आरोपी ने तंत्र-मंत्र और विशेष पूजा-पाठ के जरिए सभी परेशानियां दूर करने का भरोसा दिलाया.

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पूजा-पाठ, निवेश और नौकरी का झांसा, पैसे मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

इसके बाद आरोपी ने पूजा-पाठ, निजी जरूरतों और शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर अलग-अलग किस्तों में करीब 85 लाख रुपये ले लिए. करीब दो साल बीत जाने के बावजूद न तो महिला की समस्याओं का कोई समाधान हुआ और न ही उसकी रकम वापस मिली. जब पीड़िता ने पैसे लौटाने की मांग की तो आरोपी ने पहले नौकरी लगवाने का झांसा दिया और बाद में जान से मारने की धमकी देकर रकम लौटाने से इनकार कर दिया.

इंदौर से दबोचा गया आरोपी, पूछताछ में कबूला जुर्म

पीड़िता की शिकायत पर भिलाई नगर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 351(3) और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर धारा 308(3) के तहत मामला दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित की गई है.

तकनीकी साक्ष्यों और लगातार तलाश के बाद पुलिस टीम ने इंदौर में दबिश देकर आरोपी पवन बधोरिया को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से बैंक खाते से लिंक मोबाइल फोन और आधार कार्ड भी जब्त किए हैं. आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि तंत्र-मंत्र, चमत्कार, निवेश में मोटे मुनाफे या चमत्कारी समाधान के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में न आएं और संदिग्ध मामलों की तत्काल पुलिस को सूचना दें.

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