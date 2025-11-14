छत्तीसगढ़ का जनदर्शन कार्यक्रम बना मदद का केंद्र, CM साय ने कहा- सरकार जवाबदेह और संवेदनशील

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बृहस्पतिवार को अपने शासकीय निवास में आयोजित 'जनदर्शन' कार्यक्रम के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय के निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं, सुझाव और आकांक्षाएं मुख्यमंत्री के सामने रखी. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक आवेदक की बात ध्यानपूर्वक सुन अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए.

इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनदर्शन प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का उसी समय समाधान किया जाए. कार्यक्रम में महिलाएं, छात्र, किसान, बुजुर्ग और दिव्यांगजन बड़ी संख्या में पहुंचे. आवास, छात्रवृत्ति, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से अधिकांश का समाधान उसी दिन कर दिया गया. लोगों के चेहरों पर राहत और संतोष की मुस्कान इस पहल की सफलता को बयां कर रही थी.

पूनम की जिम्मेदारी सीएम ने ली

अधिकारियों ने बताया कि जनदर्शन में पहुंची रायपुर की 11 वर्षीय बालिका पूनम, सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही है. मुख्यमंत्री ने उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए विशेष विद्यालय में दाखिला और छात्रवृत्ति की घोषणा की.

वहीं भिलाई निवासी कलाकार अंकुश देवांगन ने जनदर्शन में अपनी अद्भुत रचना प्रस्तुत की. अंकुश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संगमरमर की सूक्ष्म प्रतिमा मुख्यमंत्री के माध्यम से उन्हें भेंट की. महज आधे सेंटीमीटर की यह प्रतिमा माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखी जा सकती है.मुख्यमंत्री साय ने इसे समर्पण और धैर्य की अद्वितीय मिसाल बताते हुए अंकुश के कला की खूब सराहना की.

सीएम को राजनीतिक यात्रा मानचित्र भेंट

अधिकारियों ने बताया कि जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे सारंगढ़-बिलाईगढ़ के शिवकुमार निराला ने मुख्यमंत्री को 'प्रदेश की राजनीतिक यात्रा का मानचित्र' भेंट किया. इसमें 1998 से अब तक के लोकसभा और विधानसभा चुनावों का सीटवार विश्लेषण और जनप्रतिनिधियों का कलात्मक चित्रण शामिल है.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि सृजनात्मक सोच का सुंदर उदाहरण है. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान रायपुर का दिव्यांग युवक मनीष खुंटे अपनी बैटरी स्कूटी चलाकर जनदर्शन पहुंचा. इस स्कूटी को उन्हें पिछले जनदर्शन में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई थी. मुख्यमंत्री ने उससे आत्मीयता से बातचीत की और सेल्फी भी ली.

छात्रावास निर्माण के निर्देश

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की जर्जर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए दो सौ सीटों वाले नए सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और अनुकूल अध्ययन वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है.

अधिकारियों ने बताया कि जनदर्शन के दौरान साय ने रायपुर के ब्राह्मण पारा निवासी रमन निर्मलकर को तत्काल श्रवण यंत्र प्रदान किया वहीं वूमेन्स सेल्फ डिफेंस ऑर्गनाइजेशन की महिला खिलाड़ियों से मुलाकात कर खेल प्रतिभाओं को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. इस दौरान उन्होंने अभनपुर के दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू साहू को 90 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की. अधिकारियों ने बताया कि जनदर्शन के समापन पर लोगों के चेहरों पर संतोष झलक रहा था.