Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पेण इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां भोगावती नदी में डूबने से 20 साल के युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान वसीम अंसारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ, जब वह अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेल रहा था. इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

घटना के मुताबिक, वसीम अपने दोस्तों के साथ भोगावती नदी के पास वॉलीबॉल खेल रहा था. खेल के दौरान गेंद अचानक नदी में चली गई. वसीम गेंद निकालने के लिए पानी में उतरा, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने के कारण वह डूबने लगा और कुछ ही देर में पानी में समा गया.

गेंद निकालने के दौरान हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी. दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया.

रेस्क्यू टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई. काफी देर तक कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद हेल्थ फाउंडेशन खोपोली और कोलाड की SVRSS रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब साढ़े तीन घंटे में युवक का शव नदी से बाहर निकाला.

परिवार और दोस्तों में गहरा सदमा

शव को बाहर निकालने के बाद उसे पेण उप-जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है, वहीं दोस्तों को भी गहरा सदमा लगा है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.