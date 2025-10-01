छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी रायपुर में क्षतिग्रस्त हो गई है. हालांकि गनीमत ये रही कि मंत्री को इस हादसे में चोट नहीं आई है.

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में लौट रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया है. ये हादसा हल्दीबाड़ी के छठ घाट के पास का बताया जा रहा है.

जन्मदिन होने के कारण मंत्री जायसवाल क्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा रखे गए विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकले थे, तभी हल्दीबाड़ी में यह दुर्घटना हुई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे.

फिलहाल, मंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और अपने निर्धारित कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.