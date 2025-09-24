हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़CM विष्णुदेव साय ने दुकानदारों से की मुलाकात, बोले- 'GST सुधार से आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी'

CM विष्णुदेव साय ने दुकानदारों से की मुलाकात, बोले- 'GST सुधार से आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी'

Vishnu deo Sai News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर में जीएसटी बचत उत्सव का जायजा लेने बाजार पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दुकानदारों-व्यापारियों से चर्चा की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Sep 2025 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार (23 सितंबर) राजधानी रायपुर के एम.जी. रोड एवं आसपास के प्रमुख बाजारों का भ्रमण कर व्यापारियों और उपभोक्ताओं से आत्मीय संवाद किया. यह अवसर इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू जीएसटी 2.0 ने कर प्रणाली को नई सरलता और पारदर्शिता प्रदान की है. 

मुख्यमंत्री के आगमन से पूरे बाजार का वातावरण उल्लास और उत्साह से भर गया. जगह-जगह व्यापारियों और नागरिकों ने उनका स्वागत किया और 'पीएम मोदी को धन्यवाद' के नारे गूंजते रहे. मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से प्रत्यक्ष संवाद करते हुए जाना कि नई कर व्यवस्था से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को कितना बड़ा लाभ मिला है.

दुकानदारों से सीएम ने की चर्चा

सीएम विष्णु देव साय ने शाम को राजधानी रायपुर स्थित जयस्तंभ चौक से महात्मा गांधी मार्ग होते हुए गुरुनानक चौक तक पैदल बाजार भ्रमण किया और जीएसटी बचत उत्सव का जायजा लेने विभिन्न प्रतिष्ठानों में पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने दुकानों में बचत उत्सव के स्टीकर भी लगाए और स्थानीय दुकानदारों एवं ग्राहकों से आत्मीय चर्चा की.

व्यापारियों से की मुलाकात

बाजार भ्रमण के दौरान व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिला. विभिन्न व्यापारी संगठनों एवं संचालकों ने मुख्यमंत्री साय का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जीएसटी सुधार से देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा हाल में किए गए व्यापक जीएसटी सुधारों से टैक्स में कमी आई है और ग्राहकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदा चौक स्थित शंकर हनुमान मंदिर में दर्शन कर बाजार भ्रमण की शुरुआत की. सीएम से बातचीत में लीला राम इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीददारी करने आई समता कॉलोनी निवासी सु ऋचा ठाकुर ने कहा कि जीएसटी में कटौती से उनकी बड़ी चिंता दूर हुई है.

ग्राहकों को हो रही बचत

उन्होंने बताया कि उन्हें अपने हॉस्टल के लिए 5 एसी खरीदने थे. पहले 35,000 रुपये प्रति एसी की कीमत वाले उत्पाद अब कटौती और डिस्काउंट के बाद 30,000 रुपये में मिले, जिससे एक बार में ही 25,000 रुपये की बचत हुई. ऋचा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया.

'स्वदेशी को दें बढ़ावा'

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों और व्यापारियों से आग्रह किया कि वे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दें और उपभोक्ताओं से भी आह्वान किया कि वे गर्व से कहें, 'मैं स्वदेशी खरीदता हूं और स्वदेशी बेचता हूं.' उन्होंने इसे भारत के आर्थिक भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला मंत्र बताया.

ये लोग रहे मौजूद

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री  केदार कश्यप, विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, मोती लाल साहू, नान के अध्यक्ष  संजय वास्तव, अमित चिमनानी, रमेश ठाकुर, नंदन जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न व्यापारी संगठन एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे.

Published at : 24 Sep 2025 06:49 PM (IST)
Raipur News Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai
Embed widget