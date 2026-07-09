छत्तीसगढ: कैबिनेट में 'ईज ऑफ डूइंग' बिजनेस को मंजूरी, छत्तीसगढ़ बनेगा देश का पहला राज्य

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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Chhatisgarh News: कैबिनेट में 'ईज ऑफ डूइंग' बिजनेस को मंजूरी, छत्तीसगढ़ बनेगा देश का पहला राज्य

Chhatisgarh News: कैबिनेट में 'ईज ऑफ डूइंग' बिजनेस को मंजूरी, छत्तीसगढ़ बनेगा देश का पहला राज्य

Raipur News: प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग' योजना के तहत कारोबार को मिलेगा बढ़ावा. राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक में विधेयक को मिली मंजूरी. छत्तीसगढ़ का बिजनेस का होगा रास्ता साफ.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 09 Jul 2026 04:02 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर तैयारी. प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया . इस विधेयक का उद्देश्य व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है . सरकार का दावा है कि इस तरह का विधेयक लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा .

नए कानून के लागू होने से निवेशकों को सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली अनावश्यक देरी और जटिलताओं से राहत मिलेगी . विधेयक में डीम्ड परमिशन , स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष सत्यापन, जोखिम-आधारित निरीक्षण तथा दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने जैसेमहत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं . सरकार का मानना है कि इन सुधारों से निवेशकों के लिए कारोबारी माहौल अधिक अनुकूल बनेगा, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे .

Published at : 09 Jul 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Raipur News Chhatisgarh News
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