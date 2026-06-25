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हिंदी न्यूज़राज्यChardham Yatra: चारधाम यात्रा में अराजकता फैलाने वालों पर सीएम धामी सख्त, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

Chardham Yatra: चारधाम यात्रा में अराजकता फैलाने वालों पर सीएम धामी सख्त, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

CM DHAMI: चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है. यात्रा में किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए है.

Written By : दानिश खान |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 25 Jun 2026 02:11 PM (IST)
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उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. 

सीएम ने कहा, राज्य सरकार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है. यात्रा मार्गों पर पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार तैनात हैं, ताकि किसी भी तरह की नागवार घटना से तुरंत निपटा जा सके. इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने या अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

उत्तराखंड में संस्कृति, धार्मिक और शांत वातावरण  

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उत्तराखंड एक शांतिप्रिय और सभी को साथ लेकर चलने वाला राज्य है, जहां हर धर्म और आस्था का सम्मान किया जाता है. उन्होंने कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा के साथ-साथ हेमकुंड साहिब, आदि कैलाश समेत कई महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राएं संचालित हो रही हैं, जिनमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिले.

सीएम धामी ने इस बात का भी जिक्र किया कि उत्तराखंड की पहचान उसकी संस्कृति, धार्मिक आस्था और शांत वातावरण से है, जिसे बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने यात्रियों और स्थानीय लोगों से भी अपील की कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि यात्रा बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.   

सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान सतर्कता बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी.

आखिर में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार चारधाम यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि राज्य की छवि और यात्रियों की सुरक्षा पर कोई आंच न आए.

Published at : 25 Jun 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Char Dham Yatra CM DHAMI DEHRADUN POLICE
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