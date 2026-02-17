हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCBSE की परीक्षा देने नहीं पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, प्रिंसिपल बोले, 'हम उम्मीद लगा रहे थे कि...'

CBSE की परीक्षा देने नहीं पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, प्रिंसिपल बोले, 'हम उम्मीद लगा रहे थे कि...'

Vaibhav Sooryavanshi News: वैभव सूर्यवंशी अपनी 10वीं की परीक्षा देने के लिए सेंटर नहीं पहुंचे हैं. इस बारे में पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसपल ने जानकारी दी है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के उभरते युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अपनी 10वीं की परीक्षा को लेकर चर्चा में हैं. सीबीएसई ने मंगलवार (17 फरवरी) से परीक्षाएं शुरू कर दी हैं. यह परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी. मंगलवार को वैभव का गणित का पहला पेपर था. वैभव समस्तीपुर के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल स्थित परीक्षा सेंटर में नहीं पहुंचे. पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसपल ने जानकारी दी है.

इससे पहले वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने बताया था कि व्यस्त कार्यक्रम की वजह वैभव इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे. अब अपने पहले पेपर में वैभव सेंटर नहीं पहुंचे हैं. प्रिंसपल एनके सिन्हा ने बताया कि परीक्षा के पहले दिन वैभव सेंटर नहीं आए हैं. उनका गणित का पेपर था.

प्रिंसिपल ने दी यह जानकारी

समस्तीपुर के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल एनके सिन्हा ने बताया कि सीबीएसई की पॉलिसी के मुताबिक हमने उनके नाम के आगे अनुपस्थित लिख दिया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए वैभव की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. एनके सिन्हा ने आगे कहा कि इसके लिए अगर बच्चा नहीं आता है तो जानकारी दी भी नहीं जाती है. इस वजह से हम लोग अपने अनुसार जो बच्चा नहीं आता है उसके नाम के आगे अनुपस्थित लिख देते हैं. 

उम्मीद है कि अगली परीक्षा में जरूर शामिल होंगे- प्रिंसिपल

उन्होंने बताया कि हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि वे सेंटर आएं और अपनी परीक्षा दें, लेकिन और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं. इसमें क्रिकेट मैच या प्रेक्टिस हो सकती है. उन्होंने आगे कहा कि बहुत सारे मैच चल रहे है. इसलिए वे व्यस्त हो सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि अगली परीक्षा में हो सकता है वे जरूर शामिल होंगे.

वैभव के परिवार वालों ने इस पर कहा था कि क्रिकेट में काफी व्यस्तता और परीक्षा केंद्र पर प्रशंसकों एवं क्रिकेट खिलाड़ियों की अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा.

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 17 Feb 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Samastipur News BIHAR NEWS Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
CBSE की परीक्षा देने नहीं पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, प्रिंसिपल बोले, 'हम उम्मीद लगा रहे थे कि...'
बिहार: CBSE की परीक्षा देने नहीं पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, अब स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहा?
बिहार
अशोक चौधरी बोले- 'लोग प्रोफेसर होकर मंत्री बनते हैं और मैं…', पिता के नाम किया भावुक पोस्ट
अशोक चौधरी बोले- 'लोग प्रोफेसर होकर मंत्री बनते हैं और मैं…', पिता के नाम किया भावुक पोस्ट
बिहार
Nalanda Road Accident: नालंदा में 3 चचेरे भाइयों की मौत, तिलक से लौटते समय डिवाइडर से टकराई कार
बिहार: नालंदा में 3 चचेरे भाइयों की मौत, तिलक से लौटते समय डिवाइडर से टकराई कार
बिहार
मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड केस की जांच पड़ी भारी, आरोपी ने ASI विवेक कुमार को मारी गोली
मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड केस की जांच पड़ी भारी, आरोपी ने ASI विवेक कुमार को मारी गोली
Advertisement

वीडियोज

Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Bihar Breaking: नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा | Nawada News
CBSE Board Exam: आज से CBSE बोर्ड की परीक्षा शुरू, 43 लाख छात्र देंगे परीक्षा | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
दिल्ली NCR
DU में यूजीसी विवाद की बीच लिया गया बड़ा फैसला, जुलूस और प्रदर्शन पर 1 महीने तक लगी रोक
DU में यूजीसी विवाद की बीच लिया गया बड़ा फैसला, जुलूस और प्रदर्शन पर 1 महीने तक लगी रोक
बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
क्रिकेट
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
मध्य प्रदेश
MP News: 'गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए', कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने की मांग
MP News: 'गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए', कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने की मांग
जनरल नॉलेज
Indian Air Force: इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget