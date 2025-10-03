जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. शुक्रवार (03 अक्टूबर, 2025) को अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए पत्रकारों से कहा कि कल कोई आए और कहे कि इनका ट्रंप के साथ पार्टनरशिप है. इसका क्या मतलब है?

अशोक चौधरी ने कहा, "राजनीतिक जीवन में आरोप कोई भी कुछ भी लगा सकता है. मेरी घोषित संपत्ति के बारे में जो बातें चल रही हैं, अगर कोई यह दिखा दे कि मेरी संपत्ति 200-500 करोड़ की है या मेरे नाम पर एक करोड़ या एक धुर जमीन है, तो मैं मानने को तैयार हूं. उसकी गुलामी करने को तैयार हूं."

'दूसरे की जमीन अशोक चौधरी की तो नहीं हो जाएगी'

अशोक चौधरी ने कहा कि अगर कोई जमीन खरीदता है तो क्या वह जमीन हमारी हो जाएगी? किसकी जमीन है उसका कागज दिखा दीजिए. दूसरे की जमीन अशोक चौधरी की तो नहीं हो जाएगी. वह (प्रशांत किशोर) पता नहीं किसकी डीड कॉपी दिखा रहे हैं. अशोक चौधरी ने कहा कि हम पोस्टर-बैनर लेकर छात्र जीवन से यहां तक आए हैं. साढ़े चार साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, टिकट बांटे. जनता दल यूनाइटेड के हम कार्यकारी अध्यक्ष रहे. किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी.

जेडीयू के मंत्री ने कहा कि दलित का बेटा हूं लेकिन भगवान ने मुझे किसी से कम हृदय नहीं दिया है. मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो हमारे विरोधी हैं उनकी छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा. एक सवाल पर कहा कि हमने मानहानि (प्रशांत किशोर पर) का मुकदमा किया है जवाब आया है. उसे हमारी लीगल टीम देख रही है. अब हम चुनाव में आ गए हैं. अदालत का निर्णय तो लंबा चलता है. दो महीना या चार महीना में नहीं होगा, लेकिन चुनाव है और यह जनता की अदालत है. जनता तो हमको दो महीने के अंदर रिजल्ट देगी.

