हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, 'जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया इससे तो...'

तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, 'जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया इससे तो...'

Tejashwi Yadav News: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उम्र बढ़ती है तो बीमारी तो बढ़ती है. मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया गया यानी गाइड कहीं और से किया जा रहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Feb 2026 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में बजट सत्र चल रहा है और सदन में खूब हंगामा भी हो रहा है. मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को विधान परिषद में विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि सभापति ने आज भर के लिए सदन से सभी (विपक्ष को) बाहर कर दिया. इस बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आया है.

तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार में अपराध में वृद्धि हो रही है. छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है. नीट का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि दरभंगा में मामला आया. कई जिलों में मामला आया. इसको लेकर हम लोगों ने सदन में सवाल उठाया. राबड़ी देवी ने उठाया. इसका जवाब देने के बजाय… जिस तरह की भाषा का मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया इससे तो लोगों का मन और बढ़ता है..." 

तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा, "जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देना चाहिए तो… हमको नहीं लगता मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए."

'बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है…'

आरजेडी नेता से पत्रकारों ने सवाल किया कि आपने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री को डिमेंशिया हो गया है. इस्तीफा दे देना चाहिए. इस पर जवाब में कहा कि हुआ है इसलिए तो इलाज कराने के लिए विदेश भी गए थे. हमको टिप्पणी नहीं करनी. उम्र बढ़ती है तो बीमारी तो बढ़ती है. मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया गया यानी गाइड कहीं और से किया जा रहा है. पीछे लोग बैठे रहते हैं कि अब मत बोलिए, मत बोलिए, लाइन काट दो. ये तो दिखाता है कि बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है. 

तेजस्वी यादव के बयान के बाद जेडीयू ने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "जिसने बिहार को लूटा, हजारों करोड़ के घोटाले किए, नौकरी के नाम पर जमीनें लिखवाई, शिल्पी - गौतम कांड कराया, वो बिहार के नायक को गाली दे रहा, जनता माफ नहीं करेगी!"

यह भी पढ़ें- राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए तेज प्रताप, कहा- 'मैं JJD परिवार की ओर से…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 10 Feb 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Budget Session Live: 'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का लोकसभा में तंज, पूछा- 18 बड़ा है या जीरो
'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', US के साथ डील पर अखिलेश का तंज, पूछा- 18 बड़ा या जीरो
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
क्रिकेट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

T-20 World Cup: पैसों के लालच में झुका पाकिस्तान, मैच से पहले ही सरेंडर? ABPLIVE
Faridabad Jail Shocker: राम मंदिर साजिश का आरोपी जेल में ढेर, Rohit Godara गैंग का दावा |ABPLIVE
Tax Rules अब हुए Easy, न रहेगा Pressure न कोई Panic | Paisa Live
AI के दम पर आगे बढ़ेगी Tata Motors, AIEQU Mobility से बदलेगा Game | Paisa Live
Moody’s Report: FY27 में India GDP Growth 6.4% Banking Sector Strong & Resilient Outlook |Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Budget Session Live: 'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का लोकसभा में तंज, पूछा- 18 बड़ा है या जीरो
'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', US के साथ डील पर अखिलेश का तंज, पूछा- 18 बड़ा या जीरो
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
क्रिकेट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
टेलीविजन
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
Exclusive: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी इतनी बड़ी गलती
Exclusive: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी ये बड़ी गलती
ट्रेंडिंग
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
यूटिलिटी
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget